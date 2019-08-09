В КР летчики поздравили ветеранов с Днем Воздушно-космических сил

Российская авиационная база ОДКБ "Кант" поздравила ветеранов Великой Отечественной войны, ВВС и вдов авиаторов с Днем Воздушно-космических сил.

Представители российской воинской части, выполняющей задачи по обеспечению мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, побывали у ветеранов и вдов, живущих в Бишкеке, накануне праздника, который отмечается 12 августа.

Гости приехали, разумеется, не с пустыми руками – привезли виновникам торжества продуктовые наборы: масло, мясо, сгущенку, тушенку, консервы, гречку, рис, муку и многое другое. Кстати, помощь ветеранам войны, ВВС и вдовам авиаторов, а также воспитанникам детских домов, лицам с ограниченными возможностями здоровья и многодетным семьям, российские военнослужащие оказывают регулярно.

Как говорит председатель комитета ветеранов и вдов 83-летняя Зоя Ивановна Дудкина, для них это большое подспорье, ведь прожить на маленькую пенсию очень сложно.

День Воздушно-космических сил – главный профессиональный праздник летчиков и всех, кто связал свою жизнь с военной авиацией, отмечается именно 12 августа не случайно. В этот день в 1912 году указом императора Николая Второго была сформирована первая в России авиационная воинская часть при Главном управлении Генерального штаба. 107 лет назад был создан новый род вооруженных сил – Императорский военно-воздушный флот.