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Народный штаб СДПК выступил с заявлением к властям

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- Екатерина Улитина
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Народный штаб СДПК сегодня распространил свое заявление, последовавшее вслед за задержанием и арестом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и допросами его сторонников.

"Мы требуем от властей Кыргызстана прекратить политические гонения на членов партии СДПК и представителей Народного штаба, оказать медицинскую помощь пострадавшим со всех сторон и установить истинных виновников гибели сотрудника спецназа. Просим правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности провокаторов вчерашних волнений в столице и прилегающих селах. 

Мы требуем, чтобы все процессуальные процедуры в отношении задержанного экс-Президента КР Алмазбека Атамбаева выполнялись строго в рамках законодательства КР, требуем досконального соблюдения принципа презумпции невиновности в отношении него и его задержанных сторонников. 

Мы по-прежнему считаем, что Алмазбек Атамбаев обладает неприкосновенностью, следовательно, его задержание и последующий арест были проведены незаконно. 

Также мы призываем власти прекратить давление на свободу слова и восстановить в полном объеме вещание телеканала "Апрель".

Заявляем, что политическая и общественная деятельность партии СДПК и Народного штаба против беззакония продолжается в полном объеме".

Напомним, накануне в результате силовой операции был задержан бывший президент Алмазбек Атамбаев. Суд арестовал его до 26 августа. Его сторонников вызвали на допрос.


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URL: https://www.vb.kg/380658
Теги:
Алмазбек Атамбаев, задержание, закон, Кыргызстан, Арест, СДПК
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Комментарии
Доорон
09.08.2019, 16:11

Ничего вы не имеете требовать, вы воры и коррупционеры. Ваша партия политически мертва, вы прошлое.

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