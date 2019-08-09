Народный штаб СДПК выступил с заявлением к властям

Народный штаб СДПК сегодня распространил свое заявление, последовавшее вслед за задержанием и арестом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и допросами его сторонников.

"Мы требуем от властей Кыргызстана прекратить политические гонения на членов партии СДПК и представителей Народного штаба, оказать медицинскую помощь пострадавшим со всех сторон и установить истинных виновников гибели сотрудника спецназа. Просим правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности провокаторов вчерашних волнений в столице и прилегающих селах.

Мы требуем, чтобы все процессуальные процедуры в отношении задержанного экс-Президента КР Алмазбека Атамбаева выполнялись строго в рамках законодательства КР, требуем досконального соблюдения принципа презумпции невиновности в отношении него и его задержанных сторонников.

Мы по-прежнему считаем, что Алмазбек Атамбаев обладает неприкосновенностью, следовательно, его задержание и последующий арест были проведены незаконно.

Также мы призываем власти прекратить давление на свободу слова и восстановить в полном объеме вещание телеканала "Апрель".

Заявляем, что политическая и общественная деятельность партии СДПК и Народного штаба против беззакония продолжается в полном объеме".

Напомним, накануне в результате силовой операции был задержан бывший президент Алмазбек Атамбаев. Суд арестовал его до 26 августа. Его сторонников вызвали на допрос.