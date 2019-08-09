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Оцифрованы данные 13 тысяч государственных служащих Кыргызстана

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- ВБ
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В целях реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023", а также в рамках внедрения электронного правительства в Кыргызстане разработана автоматизированная система учета кадров "е-Kyzmat", которая даст возможность составить быстрое досье на каждого госслужащего, увидеть все его передвижения, достижения.

Автоматизированная система учета кадров "е-Kyzmat" внедрена уже в 69 государственных органах столицы, подключены также подведомственных подразделений Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях, также мэрия городов Бишкек и Талас.

Согласно данным Государственной кадровой службы КР по состоянию на 1 января 2019 года штатная численность государственных служащих составляет 16955 единиц. Оцифрованы данные 13167 служащих, зарегистрировано 925 пользователей.

Проект "е-Kyzmat" реализуется Государственной кадровой службой Кыргызской Республики в сотрудничестве с государственным предприятием "Инфоком" при Государственной Правительстве Кыргызской Республики.

"е-Kyzmat" имеет многоуровневую систему защиты, что обеспечивает ее надёжность. Каждое подключение методом шифрования проходит через закрытые каналы связи, непрерывную работу ведут также сотрудники, которые отслеживают безопасность передачи данных.

В системе имеется возможность формировать аналитические отчеты по образованию, квалификации, возрасту, семейному положению, гендеру, количеству персонала и многое другое. На базе разработанных модулей

предусмотрены также инструменты самообучения и подачи заявления на вакантные должности в онлайн режиме.


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URL: https://www.vb.kg/380662
Теги:
ГРС, электронное правительство, Кыргызстан, чиновник
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