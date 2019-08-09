Президенту напомнили его обещание начать борьбу с коррупцией с Бабанова

Возвращение Омурбека Бабанова в Кыргызстан не принесет и не укрепит стабилизацию политической обстановки в стране. Об этом в своем обращении заявил общественный деятель Расул Умбеталиев.

По его словам, сам Бабанов обещал впредь не заниматься политической деятельностью.

"Прилет "блудного балапана" в родные пенаты нежелателен и необязателен. Политическая партия "Республика-Ата-Журт" сделала заявление что, призывает главу государства Сооронбая Жээнбекова и экс-президента Алмазбека Атамбаева решить вопрос мирным и законным путем.

В КР обостряется ситуация ввиду ожесточенного противостояния между властью и соратниками Алмазбека Атамбаева. И поэтому лидер партии Омурбек Бабанов принял решение прилететь в Бишкек.

Во-первых-Омурбек Бабанов клятвенно обещал, когда слагал полномочия депутата и лидера фракции "Республика-Ата-Журт", впредь не заниматься политической деятельностью.

Во-вторых, противник в прошлом, а ныне его защитник и покровитель экс-президент КР "плотно и крепко" сел в тюрьму.

В-третьих, как быть с предвыборными обещаниями экс-кандидата в президенты КР Сооронбая Жээнбекова о том, что "если, он станет президентом, то борьбу с коррупцией начнет именно с Омурбека Бабанова".

В-четвертых, после посадки экс-главы государства Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ, резко снизилась политическая напряженность в Кыргызстане и в ближайшем будущем, к началу учебного года, установится социальная стабильность.

Наверное, лидер партии не зря выбрал дату своего приезда в день проведения очередного заседания глав правительств в г. Чолпон-Ата. Возможно, рассчитывает, что его приезд будет незамеченным.

Спецслужбы Кыргызстана должны "встретить" возвращенца прямо у трапа летального аппарата. Наверное, у следственных органов есть ряд вопросов к Омурбеку Бабанову", - предположил Умбеталиев.