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Сборная Кыргызстана не прошла в полуфинал танкового биатлона

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- Евгений Денисенко
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8 августа завершился первый этап танкового биатлона - "Индивидуальная гонка". По итогам его определились участники второго этапа – полуфинала.

Танковый биатлон является одним из главных и самых зрелищных конкурсов, организуемых в рамках Международных армейских игр. И традиционно проводится на подмосковном полигоне Алабино. В нынешнем году за первенство в нем борются 25 команд из стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые в этом году их разделили на два дивизиона. В первый включили 12 сборных, занявших по итогам прошлогоднего биатлона соответственно первые 12 мест в турнирной таблице. В их число вошли и танкисты из Кыргызстана, стабильно сохранявшие за собой в минувшие годы позиции в середине турнирной таблицы.

Согласно жеребьевке, они участвовали в заездах вместе с командами Ирана, России и Армении. Во второй тур первого этапа прошли, заняв восьмое место. А по итогам последнего вышли на десятое. Но, поскольку к полуфинальным эстафетам допускаются только восемь лучших сборных в своем дивизионе, не попали в число участников второго этапа.

Однако вместе с другими командами, также сошедшими с дистанции, сборная КР будет находиться в Алабино до окончания биатлона, который завершится в день закрытия Игр – 17 августа. Кыргызские танкисты также участвуют в спортивных состязаниях, проводимых для участников Игр в свободное от конкурсов время, в интернациональной культурной программе. И наряду с членами других сборных оформили стенд, рассказывающих об их родной стране.

Напомним, что в ходе АрМИ-2019 военные КР участвуют еще в конкурсах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" (для военных инженеров) в Тюмени, "Десантный взвод" в Псковской области. А в "Конном марафоне", проходившем в Монголии, поделили вместе с российскими соперниками третье место.


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URL: https://www.vb.kg/380668
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