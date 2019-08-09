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Силовики арестовали здание Медиа Форума и телеканал "Апрель"

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- Екатерина Улитина
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Здание Медиа форума в Бишкеке арестовано сотрудниками силовых структур. Об этом сообщает телеканал "Апрель", редакция которого располагается в здании.

Журналисты сообщают, что сотрудников телеканала "Апрель" вывели из здания, дав на сборы 10 минут.

Кроме того, силовики увезли на допрос члена "народного штаба" Темирлана Султанбекова и члена политсовета СДПК Эрмека Окенова.

Отметим, здание Медиа форум и телеканал "Апрель" принадлежат экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, который накануне был арестован по подозрению в коррупции и организации преступления. Перед тем как сдаться силовикам Атамбаев сутки держал оборону в своём доме в Кой-Таше.


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URL: https://www.vb.kg/380669
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, форум, Кыргызстан, Арест
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