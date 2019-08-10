Задержаны Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев

Задержали еще двух сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алгу Кылычева и Амантура Жамгырчиева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, следственная служба МВД проводит досудебное производство по фактам, предусмотренных статьями 264 (массовые беспорядки) и 266 (хулиганство) Уголовного кодекса. Собранные материалы также зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам статей 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

Кроме этого, 8 августа по факту захвата сотрудников ГКНБ в качестве заложников сторонниками Атамбаева материал зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам ст.244 (захват заложников) УК.

В рамках вышеуказанных уголовных дел задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкек ряд сторонников Атамбаева: его советник Фарид Ниязов, начальник народного штаба Кыяз Смалиев, а также Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев.

Кроме этого в рамках досудебного производства допрошены сторонники Атамбаева Кундуз Жолдубаева, Равшан Жээнбеков, депутаты Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Сейитбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, Мээрбек Мискенбаев и другие.

Отметим, в апреле 2019 года на члена политсовета СДПК Алгу Кылычева в ГСБЭП было возбуждено уголовное дело, которое касается его деятельности на посту руководителя госпредприятия "Дан".

Что же касается Амантура Жамгырчиева, то он также проходит фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество" на руководителей общественного объединения "Айкол Ала-Тоо". Их подозревают в присвоении части угля, выделенного в виде социальной поддержки участникам апрельской революции, на сумму 2,1 млн сомов.