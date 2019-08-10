Правительство: Все требования граждан в Нарынской области были услышаны

В настоящее время в Нарынской области общественно-политическая обстановка стабильная. Об этом сообщили в полномочном представительстве Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области.

Согласно информации, 9 августа вечером в районе села Кара-Чий Нарынского района вдоль автомобильной трассы Бишкек – Нарын – Торугарт собравшимися гражданами были установлены юрты.

Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Аманбай Кайыпов и аким Нарынского района Семетей Черикбаев провели несколько встреч с представителями собравшихся граждан, на которых обсуждались вопросы, касающиеся деятельности китайской компании "Zhong Ji Mining Company", разрабатывающей месторождение Солтон-Сары.

Аманбай Кайыпов напомнив гражданам о политической ситуации в стране, отметил, что собравшиеся люди не должны поддаваться на провокации и не идти на поводу деструктивных сил. Собравшиеся граждане в свою очередь заявили, что они собрались только для обсуждения вопросов по месторождению Солтон-Сары.

По итогам встреч все требования граждан были услышаны, а также составлен протокол для решения озвученных вопросов в рамках законодательства. Затем собравшиеся граждане собрали свои юрты и разошлись.

Напомним, группа местных жителей требует прекратить работу китайской компании "Zhong Ji Mining Company", разрабатывающей рудник Солтон-Сары.