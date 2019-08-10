В ГКНБ доставили ближайшего родственника Атамбаева

Сегодня забрали Шаршенова Нурбека Балибековича в ГКНБ, который доводится братом бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Об этом на своей странице написала активистка Кундуз Ажибекова.

На видео, которое она опубликовала на своей странице, сотрудник ГКНБ обращается к родственнику Атамбаева со словами: "вам надо проехать вместе с нами в Чуйское отделение ГКНБ".

Напомним, ранее были задержаны и водворены в ИВС МВД ряд сторонников Атамбаева: его советник Фарид Ниязов, начальник народного штаба Кыяз Смалиев, а также Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев.