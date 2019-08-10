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В ГКНБ доставили ближайшего родственника Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Сегодня забрали Шаршенова Нурбека Балибековича в ГКНБ, который доводится братом бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Об этом на своей странице написала активистка Кундуз Ажибекова.

На видео, которое она опубликовала на своей странице, сотрудник ГКНБ обращается к родственнику Атамбаева со словами: "вам надо проехать вместе с нами в Чуйское отделение ГКНБ".

Напомним, ранее были задержаны и водворены в ИВС МВД ряд сторонников Атамбаева: его советник Фарид Ниязов, начальник народного штаба Кыяз Смалиев, а также Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев.


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URL: https://www.vb.kg/380673
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, задержание, массовые беспорядки, Кыргызстан
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