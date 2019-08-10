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Группа военных альпинистов покорила пик Ленина (фото)

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- ВБ
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Группа военных альпинистов Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан завершила восхождение на пик Ленина. Высоту в 7134 метров альпинисты покорили 8 августа.

Напоминаем, что на маршрут они вышли 23 июля. В память о восхождении спортсмены водрузили на пике свои национальные флаги и установили памятную табличку.

Все члены команд являются профессиональными альпинистами и прошли соответствующую подготовку.

Основная цель группового восхождения - укрепление дружеских связей, обмен техническими приемами восхождения, популяризация и развитие альпинизма в вооруженных силах стран СНГ.

Проводилось оно в рамках решения Совета глав государств – участников СНГ и посвящено 75-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.


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URL: https://www.vb.kg/380674
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