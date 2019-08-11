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Жээнбеков: Пусть сбудутся все наши мечты и пожелания

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 августа, поздравил кыргызстанцев с праздником Курбан айт.

Поздравление Главы государства на Айт намазе, прошедшем на старой площади г. Бишкек, зачитал Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики Досалы Эсеналиев.

Текст поздравления:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным праздником Курбан Айт!

В этот день около полутора миллиарда человек во всем мире будут стремиться к духовному очищению и приближению к Всевышнему.

Ни один праздник в мире не объединяет благие мысли, чистые помыслы и заветные мечты столь большого количества людей.

Поэтому Курбан Айт - великий праздник, призывающий к всеобщей дружбе и единству народа, миру и согласия.

Уважаемые соотечественники!

Я желаю доброго здоровья, счастья, радости, благополучия и процветания каждой семье.

Пусть Всевышний примет сегодняшние пожертвования, сбудутся все наши мечты и желания.

Пусть Аллах примет молитвы наших соотечественников, совершающих Хадж в Мекку.

Уверен, что празднование Курбан Айт будет способствовать укреплению согласия в нашем обществе, духовному очищению людей и вдохновлять кыргызстанцев на новые достижения во благо нашей любимой страны.

С праздником Курбан айт!

Пусть будет благословлен наш любимый Кыргызстан!"


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URL: https://www.vb.kg/380677
Теги:
ислам, праздник, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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