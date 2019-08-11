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В столице прошел праздничный айт-намаз (фото)

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- ВБ
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11 августа на Старой площади состоялась утренняя молитва в честь праздника Курман айт. По данным ГУВД Бишкека, на мероприятии приняло участие более 15 тысяч горожан.

Поздравили мусульман руководитель аппарата Президента КР Досалы Эсеналиев, Торага Жогорку Кенеша КР Дастанбек Джумабеков, мэр столицы Азиз Суракматов.

"Сегодня день хороших пожеланий, благих дел и счастья. Пусть этот священный праздник принесет здоровья, счастья и мир в наши семьи!, - поздравил кыргызстанцев А.Суракматов.

Праздничный намаз был прочитан руководством Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Мы поздравляем всех мусульман со священным праздником Курман айт! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!


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URL: https://www.vb.kg/380678
Теги:
Азиз Суракматов, ислам, праздник, Бишкек, Досалы Эсеналиев
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