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Главу Чуйского ГУВД Самата Курманкулова решено лечить в Москве

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- Оксана Гут
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Пресс-служба Минздрава распространила информацию по состоянию здоровья начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова.

Сегодня, 11 августа, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии проведен консилиум с участием доктора медицинских наук, нейрореаниматолога Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Полупан Александра Александровича, и нейрохирурга этого же центра Латышева Ярослава Александровича.

После осмотра было отмечено, что повторное нейрохирургическое вмешательство не требуется, нужно продолжить интенсивную терапию.

Также в ходе консилиума принято решенией перевести Самата Курманкулова в Москву в Центр нейрохирургии имени Бурденко для дальнейшего лечения. На данный момент состояние больного стабилизировалось, его можно транспортировать.

На данный момент прорабатывается вопрос транспортировки, она будет осуществлена в ближайшее время.

Напомним, Самат Курманкулов получил ранение камнем в голову 7 августа в ходе операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Удар был такой силы, что он впал в кому.


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URL: https://www.vb.kg/380680
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГУВД, митинг, Чуйская область, Москва, конфликт, Кыргызстан, больница
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