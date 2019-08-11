Главу Чуйского ГУВД Самата Курманкулова решено лечить в Москве

Пресс-служба Минздрава распространила информацию по состоянию здоровья начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова.

Сегодня, 11 августа, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии проведен консилиум с участием доктора медицинских наук, нейрореаниматолога Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Полупан Александра Александровича, и нейрохирурга этого же центра Латышева Ярослава Александровича.

После осмотра было отмечено, что повторное нейрохирургическое вмешательство не требуется, нужно продолжить интенсивную терапию.

Также в ходе консилиума принято решенией перевести Самата Курманкулова в Москву в Центр нейрохирургии имени Бурденко для дальнейшего лечения. На данный момент состояние больного стабилизировалось, его можно транспортировать.

На данный момент прорабатывается вопрос транспортировки, она будет осуществлена в ближайшее время.

Напомним, Самат Курманкулов получил ранение камнем в голову 7 августа в ходе операции по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Удар был такой силы, что он впал в кому.