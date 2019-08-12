Калыков, обвиняемый в убийстве прокурора, 6-й день держит голодовку

Мелис Калыков, которого обвиняют в убийстве прокурора Баткенской области, 6-й день уже держит голодовку. Об этом редакции VB.KG сообщила его сестра Дамира Калыкова.

По ее словам, Мелис Калыков продолжает протестовать против судейского и прокурорского произвола.

- Мы требуем отвода судьи Кудаярова и прокуроров на процессе! Следующее заседание должно состояться 13 августа. Брату пригрозили, что если нужно, будут тащить его на процесс по земле, так как он отказывается участвовать на этом судилище. Мы провели 3-х дневный пикет у Ошского горсуда за отвод судьи и прокуроров. Нас не впустили даже во двор здания суда, и мы сидели на бордюрах тротуара, - пояснила она.

Напомним, ранее Дамира Калыкова сообщила VB.KG, что судья Ошского городского суда Жолборс Кудаяров, который рассматривает дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, сам проходит фигурантом по трем уголовным делам. По этой причине сторона обвиняемого заявила отвод судье.

"На последнем заседании судья Жолборс Кудаяров из Ошского горсуда удалил из зала суда наших адвокатов, журналистов и нашу семью. Моего брата выволокли из зала суда. Причиной таких действий судьи является поданный нами 5-й отвод в отношении него. Судья Кудаяров фигурант 3-х уголовных дел, которые до сих пор ведутся. В общей сложности, его могут осудить на 82 года за содеянные преступления. Как может такой судья даже оставаться на свободе?!", - задалась она вопросом.