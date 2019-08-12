В КР сформировали Правительство народного доверия (список)

это лишь ваше мнение . некоторых вообще долой . Мадумаров экономист? а про Риту вообще молчу
Кыргызстанские активисты сформировали список членов Правительства народного доверия (ПНД). Об этом на своей странице в соцсети написал общественный деятель, журналист Турат Акимов.
По его словам, 2 месяца назад он написал пост в соцсети о том, что страну из кризиса может вывести лишь новая политическая элита.
"Представители Правительства народного доверия никаким образом не должны быть связаны с прошлыми политрежимами Акаева, Бакиева, Отунбаевой и Атамбаева, написал я 2 месяца назад. За это время мне на почту стали приходить фамилии кандидатур самых разных времен и масштабов, которых наши граждане называют неиспорченными, и я очень рад, что наша страна не оскудела на честных людей. И не верьте тем, кто говорит, что у народа нет надежды кроме как на олигархов – они уже давно сидят в парламенте", - отметил Акимов.
Список членов Правительства народного доверия:
Премьер-министр – Максат Мамытканов
Вице-премьер-министр - Базарбай Мамбетов (Мелис Мырзакматов, Урмат Барыктобасов)
Вице-премьер-министр - Чынара Джакыпова (соц блок)
МИД – Талат Масадыков
МВД – Омурбек Суваналиев, Шейшенбек Байзаков
ГКНБ – Максат Мамытканов, Марат Иманкулов
Минэнерго – Расул Умбеталиев
Минюст – Клара Сооронкулова
Конституционный суд – Чолпон Джакупова
Нацбанк – Абдумалик Мырзаев (Кубан Чороев)
Министр экономики - Адахан Мадумаров, Абдималик Кудайбердиев, Урмат Барыктабасов
Минфин – Максат Ишенбаев, Кубан Чороев
Министр труда и социального развития – Рита Карасартова, Улукбек Кочкоров
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации - Акылбек Ракаев
Минюст - Нурлан Сыдыков, Клара Сооронкулова
МЧС – Камчы Ташиев, Абдималик Мырзаев
Минобразования - Каныбек Осмоналиев, Эльвира Сариева, Михаил Сунгатуллин
Министр здравоохранения – Алмазбек Исманкулов
Министр культуры, информации и туризма – Бермет Букашева, Айдынбек Акматов, Адахан Мадумаров
Председатель Госкомитета по делам обороны – Султанбай Айжигитов, Марат Иманкулов
Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования - Гани Асаналиев, Базарбай Мамбетов
Госкомитет информационных технологий и связи – Азис Абакиров
КТРК – Кубан Таабалдиев (Бермет Букашева), Назира Аалы кызы.