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В КР сформировали Правительство народного доверия (список)

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- Бакыт Стамов
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Кыргызстанские активисты сформировали список членов Правительства народного доверия (ПНД). Об этом на своей странице в соцсети написал общественный деятель, журналист Турат Акимов.

По его словам, 2 месяца назад он написал пост в соцсети о том, что страну из кризиса может вывести лишь новая политическая элита.

"Представители Правительства народного доверия никаким образом не должны быть связаны с прошлыми политрежимами Акаева, Бакиева, Отунбаевой и Атамбаева, написал я 2 месяца назад. За это время мне на почту стали приходить фамилии кандидатур самых разных времен и масштабов, которых наши граждане называют неиспорченными, и я очень рад, что наша страна не оскудела на честных людей. И не верьте тем, кто говорит, что у народа нет надежды кроме как на олигархов – они уже давно сидят в парламенте", - отметил Акимов.

Список членов Правительства народного доверия:

Премьер-министр – Максат Мамытканов

Вице-премьер-министр - Базарбай Мамбетов (Мелис Мырзакматов, Урмат Барыктобасов)

Вице-премьер-министр - Чынара Джакыпова (соц блок)

МИД – Талат Масадыков

МВД – Омурбек Суваналиев, Шейшенбек Байзаков

ГКНБ – Максат Мамытканов, Марат Иманкулов

Минэнерго – Расул Умбеталиев

Минюст – Клара Сооронкулова

Конституционный суд – Чолпон Джакупова

Нацбанк – Абдумалик Мырзаев (Кубан Чороев)

Министр экономики - Адахан Мадумаров, Абдималик Кудайбердиев, Урмат Барыктабасов

Минфин – Максат Ишенбаев, Кубан Чороев

Министр труда и социального развития – Рита Карасартова, Улукбек Кочкоров

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации - Акылбек Ракаев

Минюст - Нурлан Сыдыков, Клара Сооронкулова

МЧС – Камчы Ташиев, Абдималик Мырзаев

Минобразования - Каныбек Осмоналиев, Эльвира Сариева, Михаил Сунгатуллин

Министр здравоохранения – Алмазбек Исманкулов

Министр культуры, информации и туризма – Бермет Букашева, Айдынбек Акматов, Адахан Мадумаров

Председатель Госкомитета по делам обороны – Султанбай Айжигитов, Марат Иманкулов

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования - Гани Асаналиев, Базарбай Мамбетов

Госкомитет информационных технологий и связи – Азис Абакиров

КТРК – Кубан Таабалдиев (Бермет Букашева), Назира Аалы кызы.


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URL: https://www.vb.kg/380684
Теги:
Народный, правительство, Кыргызстан, активисты, Максат Мамытканов, Марат Иманкулов, Турат Акимов, Расул Умбеталиев, Рита Карасартова
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Комментарии
123
12.08.2019, 13:48

это лишь ваше мнение . некоторых вообще долой . Мадумаров экономист? а про Риту вообще молчу

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Бек
12.08.2019, 14:26

музыканты сели в другом порядке....это похоже на провокацию. А что на данное девство скажет г-жа Джакупова? под чьей юрисдикцией данная кампания находится, какие полномочия и КТО их ими наделил?

ТРИ фамилии, кторым можно было доверть: джакупова. Р., Р.Умбеталиев. Р.Карасартова - но которая по последним инфо, работает на сша.

Эльвира Сариева была мин--м, и что сделала перспективное? Образование довели до ручки и кубабергенову нужно посадить в первый класс образовываться, а она до сих пор ещё и науку образовывает...

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