Отбор жилья у граждан, или война собственников с муниципалитетом

Прецедент по отъему у собственников "красных книг" по улице Туголбай Ата (бывшая Линейная) набирает обороты. Мэрия даже не попыталась решить вопрос мирным путем. Сейчас владельцы собственности готовятся отстаивать свое право на собственность. А значит, скандал, который разразился в столице в рамках реализации первой фазы проекта, может не только повториться, но и получить еще больший общественный резонанс.

В положении осады бизнес-объекты Бишкека, расположенные на участке улицы Туголбай Ата оказались аккурат после того, как мэрия столицы заявила о начале реализации второй фазы "Проекта по реконструкции дорог".

Напомним, в рамках проекта муниципалитетом предполагается ремонт около 60 дорог и пробивка дорожной развязки по улице Туголбай Ата (бывшая Линейная). По плану трассу продлят на 0,8 километра - от улиц Ибраимова до Торекула Айтматова. Однако проблема в том, что под снос попадает 17 зданий. Вот только компенсацию владельцам, имеющим на руках "красную книгу", городские власти давать не торопятся. Согласно рабочему документу муниципалитета, под снос подпадают 17 объектов: 1 автомойка, 6 домов, 5 гостиниц, 1 нежилое помещение, 1 заброшенный заводик, 3 гаражных кооператива, часть из которых на данный момент демонтирована. Идея в целом хорошая, если бы ни одно "но". Все эти объекты находятся в частной собственности, а на руках у большинства владельцев "красные книги", полученные почти два десятилетия назад.По закону в случае сноса владельцам такой недвижимости причитается равнозначная компенсация.

Согласно официальным данным, в нынешнем году проект бюджета Бишкека предусматривает общие расходы в сумме 8 миллиардов 430 миллионов 22,5 тысячи сомов. На капитальные вложения предусмотрено 807 миллионов 90 тысяч сомов. Эти средства потратят на строительство соцобъектов, завершение инженерной сети и средства по долевому участию горбюджета в строительстве жилых домов, а также реконструкцию дорог.

Рыночная цена только одного объекта, как отель "Горы Азии" или "Salut" , которые попадают под снос – около 2 миллионов долларов США или 138 миллионов сомов за один объект. Подобных им объектов, правда, с разной рыночной стоимостью – 17. Понятно, что таких средств у муниципалитета нет. А вот грант от Китая уже подписан. А на первую вторую его фазу выделено 42 миллиона долларов. На часть этих средств уже начался ремонт улиц.

Понимая, что вопрос как-то необходимо решать, ведь сроки у любого гранта четко определены, Управление земельного и Управление капитального строительства пытаются любыми способами обойти финансовый вопрос. И хотя с момента заявления о пробивке Тогулбай Ата прошло почти полгода, с бизнесом представители мэрии даже не пытались связаться. Они пошли по другому пути, пытаясь оспорить в судах незыблемое право собственности владельцев жилья – "красные книги". Хотя, по словам юристов, сроки давности по этим земельным участкам давно вышли.

Право собственности сейчас пытаются аннулировать у хозяев маленького частного домика по улице Чуйкова, 2. Этот объект недвижимости, почему-то первым оказался в кандидатах на снос. На руках у владельцев, много лет проживающих в этом доме, все также " красная книга".

Есть и другая сторона вопроса. Если судебный орган примет решение в пользу мэрии и отъема незыблемого права собственности, создастся прецедент полной бесправности наших граждан. А, следовательно, аннулируются и вся законодательная неприкосновенность на защиту госсобственности граждан. Но самое главное, нивелируется сам документ под названием "красная книга". Не говоря уже про конституционные права собственников. - За все время с нами никто не связался, не пришел решить вопрос мирным путем, найти какой-то консенсус. Однако пытаются подключать к решению вопроса прокурату и суды. Оспаривать законно полученное нами ранее право собственности. И это при том, что и городской бюджет и республиканский по большей части формируется из налоговых выплат бизнеса, который они сейчас они пытаются снести, - говорит корреспонденту VB.KG собственник бизнес-объекта на Тоголбай-Ата Владислав. - Улица Туголбай Ата упирается непосредственно в девятиэтажку и "хрущевку", построенные вовсе не в годы независимости, а во времена СССР, когда возведение любых зданий строго контролировалось, в том числе и по отдаленности от санитарно–защитной зоны железной дороги. А значит, указать на недобросовестных чиновников уже не получится.

В Управлении землепользования и строительства мэрии Бишкека, куда корреспондент VB.KG обратился с вопросом о том, почему они не идут на контакт с собственниками, и есть ли в их распоряжении десяток миллионов долларов на компенсацию владельцам, попадающим под снос, ответить вразумительно так и не смогли.

- В этом году ремонтные работы по пробивке альтернативной дороги проводиться не будут. Не успеваем по срокам. Но в планах мэрии это есть. Уже произведен демонтаж объектов облегченного типа. Что касается капитальных объектов – бизнес-центров, отелей, то в законе предусмотрена компенсация, если речь идет о нуждах общества. Но если речь идет о незаконных постройках - без компенсации. Сумму компенсации должны посчитать в Управление капитальным строительством. Если на нее согласны собственники объектов недвижимости, то заключается соглашение. Также мэрия может предложить им равнозначный участок в другом месте плюс часть компенсации. В любом случая к решению этой проблемы будут подключаться все структуры мэрии, - пояснили в УЗС.

Конечно, в планах мэрии, действительно, есть пробивка дороги по улице Линейной. Правда, вошла она туда в последнюю очередь под номером 60. Вот только, как ни странно, муниципалитет принялся первыми именно за эти объекты. Причем, заведомо зная, что в этом году проект до этого участка явно не дойдет.

Более того, в ведении мэрии Бишкека находится пояс незаконных построек, возведенных на нетрансформированных землях. Причем, речь о них идет на протяжении десятка лет, а этих зданий насчитываются тысячи. Вот только производить экстренный демонтаж, столичный муниципалитет явно не торопится.

На днях они прислали иск отелю "Горы Азии". По нему они пытаются оспорить участок, который отель купил еще в 1999 году, а затем чуть позже углубили и получили "красную книгу" на 10 соток по всем нормам закона. Есть у этого здания, как и у остальных документы, подписаны ответственными ведомствами о сдаче в эксплуатацию.

- Теперь же они просят прокуратуру признать все, начиная от договора купли-продажи, акт завладения красной книгой недействительными, - сетуют владельцы объектов улицы Линейной. – Проблема в том, что мы готовы уйти, если нам выдадут равнозначную компенсацию. Они же хотят все забрать и ничего не выплачивать. То есть, всячески обходить закон.

Проблема с бизнес-объектами на этом участке большая. И с ней муниципалитет столкнулся еще при первой фазе строительства дорог, говорит корреспонденту VB.KG депутат Бишкекского горкенеша Таалайбек Сагынов.

- И эта, мягко говоря, несогласованность действий муниципалитета, местных органов власти на тот момент привела к серьезному противостоянию гражданского сектора и мэрии. Во второй фазе проекта мы попытались учесть эти нюансы и создать большую комиссию. Так как здесь охват рассчитан на 60 улиц. И в процессе осмотра уже стало понятно, что по 10-15 улицам комиссия заявила о возможных проблемах с собственниками. Вот только если сейчас мэрия погрязнет по этим объектам в судебных тяжбах, вторая фаза растянется на неопределенное количество лет. К тому же, у граждан есть незыблемое право неприкосновенности частной собственности. Неплохо было бы им лично сейчас подать документы, чтобы мы их рассмотрели на комиссии. Думаю, процесс пошел бы более объективно. В целом же такие вопросы обычно решаются через суд. Тем более, мы живем в правовом государстве. А в цивилизованном обществе всегда можно найти точки соприкосновения. Поэтому, мы, как представители БГК, будет разбираться в этом вопросе, - заверил Сагынов.

Однако вопрос в другом. По сути, в нынешнем проекте нет целесообразности. Согласно идее реконструкции, пробивка Линейной нужна, чтобы разгрузить Московскую, Боконбаева и 7 Апреля. - В советское время существовал, как мы узнали, план продления Линейной до Панфилова, с которой она должна была выйти на Логвиненко, а затем за Нацгоспиталем перейти в новую дорогу. Сейчас муниципалитет якобы планирует каким-то образом вывести транспорт на Панфилова. Вот только эта улица тупиковая и в час пик всегда забита. Дальше она может быть продлена до моста проспекта Молодой Гвардии - Льва Толстого. Пробка в этом месте всегда огромная, медлительная и трудно объезжаема. То есть опять логики в развязке нет. В восточном же направлении весь сброс будет идти либо на вечно загруженную Абдрахманова, либо на улицу 7 Апреля возле "Мадины" - еще одно место скопления машин! Следовательно, дома снесут, дорогу сделают, а пробки увеличат еще больше, - опасается Владислав.

Стоит отметить, что строительство первой фазы также было скандальным. Самым громким противостоянием между местной властью, муниципалитетом и местными жителями стала ситуация на улице Токтоналиева – бывшая Душанбинская.

Согласно проекту генплана, пробивка дороги должна была проходить через часть Ботанического сада. Вот только этот объект являлся особо охраняемой территорией. А значит, продолжив строительство, мэрия бы серьезно нарушила закон. Ведь изъятие таких территорий производится в Кыргызстане лишь с разрешения правительства. Вот только оно в войну муниципалитета и бишкекчан вмешиваться не стало. Это касается и ряда жилых домов, которые, несмотря на все потуги местных властей, так и остались стоять на прежнем месте. А громко заявленная пробивка ограничилась рубкой деревьев и расширением существующей дороги.

Примечательно другое. У большинства изъятых под тем или иным предлогом участков спустя незначительное время неожиданно появляется новый хозяин, а на спорном месте вырастает очередная элитка. Поэтому, слухи о том, что к освободившемуся участку гаражного кооператива уже присматривается известный застройщик, вполне могут оказаться правдой.

Сдаваться владельцы недвижимости, попавшей по снос по улице Тогулбай Ата, не собираются. Настроены они решительно. И заявляют, что за свою законную собственность будут бороться до последнего. Если потребуется, пройдут все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. И подадут ни одну жалобу президенту на действия мэрии.