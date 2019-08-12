Спортсмены из КР успешно выступили в ультрамарафоне Siberman 515

В Абакане (столица Республики Хакасия) завершился ультрамарафон Siberman 515. Siberman проходит в Хакасии с 2016 года, это первый ультратриатлон в России с дистанцией Ultraman (считается одним из самых изнуряющих соревнований по триатлону).

"Трасса гонки Siberman, которая проходит по уникальнейшим сибирским местам и включает в себя горные массивы Саян, степи Хакасии, и настоящую сибирскую тайгу, трудность испытания привлекают спортсменов со всего мира", - отметили в оргкомитете соревнований. В них в числе других участие в нынешнем году приняли и двое спортсменов из Кыргызстана – Данияр Оморов и Айбек Надырбеков.

Участникам ультрамарафона, который проходил с 9 по 11 августа, необходимо было за 3 дня осилить дистанцию в 515 км, из которых вплавь - 10 км, на велосипеде - 421 кг и бегом - 84 км (этот этап проходил в Сибирском лесу в Минусинске Красноярского края).

За первенство боролись также спортсмены из России, Финляндии, Эстонии, Германии. Айбек Надырбеков, преодолев сложнейшую дистанцию, стал третьим, общее время - 20:43:14). Хорошие результаты продемонстрировал и Данияр Оморов (33:37:29).