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Мигрантам из КР разъяснят права и обязанности в РФ

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- Евгений Денисенко
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К поездкам по регионам России приступили сотрудники посольства и представительства Госслужбы миграции КР в РФ. Главная цель таких посещений - встречи с соотечественниками и активистами кыргызской диаспоры, с трудовыми мигрантами, содействие разрешению возникающих у них проблем, разъяснение особенностей российского миграционного законодательства.

Такие визиты уже нанесены в эти дни в Астрахань и в Ростов-на-Дону. Как сообщили в посольстве, в ходе состоявшихся встреч их участникам оказаны консульские услуги на месте, даны консультации по различным проблемам миграционного характера.

Соотечественникам также рассказали о работе, которую власти Кыргызстана, его дипучреждения в РФ проводят для защиты прав и интересов граждан КР, находящихся на российской территории, о дальнейших планах в этой области. Сегодня данной проблематикой занимаются, помимо посольства в Москве, генеральные консульства КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярии посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. В скором будущем такие канцелярии появятся в Иркутске, Южно-Сахалинске, Сургуте и Якутске. Кроме того, разнообразную консульско-правовую помощь гражданам КР в РФ оказывают, в пределах своих полномочий, почетные консульства КР, которые действуют в Санкт-Петербурге, Оренбургской, Воронежской, Томской, Сахалинской областях, Хабаровском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан.

Речь шла и о перспективах кыргызско-российского сотрудничества в различных сферах – экономической, социальной, культурно-гуманитарной. Активисты диаспоры подтвердили готовность оказывать содействие кыргызским дипломатам, миграционщикам в их деятельности.

Собеседниками последних стали также сотрудники миграционных служб Астрахани и Ростова-на-Дону. С ними достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия при решении вопросов, связанных с гражданами КР. Такие поездки сотрудников посольства и представительства Госслужбы миграции Кыргызстана по регионам России, как заявлено, продолжатся.


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URL: https://www.vb.kg/380691
Теги:
миграция, посольство, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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