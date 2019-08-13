Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на олимпиаде в Баку

135  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Трое учащихся из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на 31-й Международной олимпиаде по информатике для школьников, которая проходила в Баку.

В частности, призовые места заняли Джамалов Омурбек, Женишбек уулу Талант и Батыркулов Шабдан.

Всего команда состояла из четырех одиннадцатиклассников в следующем составе:

Джамалов Омурбек - Иссык-Кульский лицей им. К. Карасаева,

Женишбек уулу Талант - Кадамжайский лицей "Семетей",

Батыркулов Шабдан - Бишкекский лицей им. Ч. Айтматов,

Бакиров Мирбек - Бишкекский лицей им. Ч. Айтматова.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года и считается одной из самых престижных в мире. В этом году в ней приняли участие свыше 360 школьников из 88 стран.

Регламент соревнований предусматривает проведение двух пятичасовых туров, в течение которых каждому участнику нужно решить три задачи и написать программу по заданным организаторами условиям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380694
Теги:
Азербайджан, конкурс, образование, Кыргызстан, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  