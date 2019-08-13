Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на олимпиаде в Баку

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Трое учащихся из Кыргызстана завоевали бронзовые медали на 31-й Международной олимпиаде по информатике для школьников, которая проходила в Баку.

В частности, призовые места заняли Джамалов Омурбек, Женишбек уулу Талант и Батыркулов Шабдан.

Всего команда состояла из четырех одиннадцатиклассников в следующем составе:

Джамалов Омурбек - Иссык-Кульский лицей им. К. Карасаева,

Женишбек уулу Талант - Кадамжайский лицей "Семетей",

Батыркулов Шабдан - Бишкекский лицей им. Ч. Айтматов,

Бакиров Мирбек - Бишкекский лицей им. Ч. Айтматова.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года и считается одной из самых престижных в мире. В этом году в ней приняли участие свыше 360 школьников из 88 стран.

Регламент соревнований предусматривает проведение двух пятичасовых туров, в течение которых каждому участнику нужно решить три задачи и написать программу по заданным организаторами условиям.