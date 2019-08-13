Экзамен на адвоката из 34 претендентов успешно сдали 6 человек

Накануне в Министерстве юстиции КР был проведен очередной квалификационный экзамен для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

На экзамен из 34 приглашенных претендентов пришли только восемнадцать. По итогам компьютерного тестирования успешно сдали экзамен 6 претендентов.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, в течение одного месяца со дня принятия Квалификационной комиссией решения Министерством юстиции будет выдана лицензия на право занятия адвокатской деятельностью.

Претенденты, не сдавшие квалификационный экзамен, будут допущены к его повторной сдаче не ранее чем через шесть месяцев.