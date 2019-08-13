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Экзамен на адвоката из 34 претендентов успешно сдали 6 человек

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- Оксана Гут
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Накануне в Министерстве юстиции КР был проведен очередной квалификационный экзамен для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

На экзамен из 34 приглашенных претендентов пришли только восемнадцать. По итогам компьютерного тестирования успешно сдали экзамен 6 претендентов.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, в течение одного месяца со дня принятия Квалификационной комиссией решения Министерством юстиции будет выдана лицензия на право занятия адвокатской деятельностью.

Претенденты, не сдавшие квалификационный экзамен, будут допущены к его повторной сдаче не ранее чем через шесть месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/380698
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