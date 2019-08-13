Обвиняемого в убийстве прокурора "приволокли" в суд (видео)

Суд по делу убийства прокурора Баткенской области был перенесен из-за тяжелого состояния обвиняемого Мелиса Калыкова, который уже 7 день держит голодовку. Об этом редакции VB.KG сообщила его сестра Дамира Калыкова.

По ее словам, у Мелиса Калыкова уже отказали ноги.

- Мы просили его в больницу отвезти, а его в суд. У него ноги отказали, а они его в суд приволокли. В итоге его завели и вывели, - пояснила Калыкова.

Напомним, ранее Мелис Калыков, которого обвиняют в убийстве прокурора Баткенской области, объявил голодовку против судейского и прокурорского произвола.

По словам близких Калыкова, судья Ошского городского суда Жолборс Кудаяров, который рассматривает дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, сам проходит фигурантом по трем уголовным делам. По этой причине сторона обвиняемого заявила отвод судье.