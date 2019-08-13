Генпрокуратура: Атамбаев подозревается в пяти особо тяжких преступлениях

Бывший президент Алмазбек Атамбаев помимо коррупции в деле о незаконном освобождении Азиза Батукаева подозревается еще в пяти преступлениях. Сегодня, 13 августа, на пресс-конференции по событиям 7-8 августа в Кой-Таше представитель Генеральной прокуратуры перечислил статьи, вменяемые задержанному. Это, в частности, применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, организация убийства, организация покушения на убийство и организация захвата заложников. Атамбаеву уже вручено уведомление о подозрении в совершении особо тяжких преступлений.

Кроме того, в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям двух сотрудников ГКНБ, осуществлявшим госохрану бывшего президента.

- Согласно закону о гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента госохрана снимается только после вступления обвинительного приговора суда. Мы оставили у Алмазбека Атамбаева двух сотрудников 9-ой службы ГКНБ. Так как требования о принудительном приводе бывшего президента были законными, они должны были им подчиниться. Но вместо этого вместе с Атамбаевым укрылись у него дома. Тем самым они стали соучастниками в его сопротивлении, - отметил представитель Генпрокуратуры.

К слову об ответственности, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подчеркнул, что за организаторами беспорядков стояли бывшие и действующие депутаты Жогорку Кенеша.

- Очень огорчают такие действия представителей законодательной власти, - сказал он.

Вечером 8 августа, по данным МВД, на центральной площади столицы собрались порядка 1500 человек. Среди них были ранее судимые лица. Они пытались дестабилизировать ситуацию, шли на разные провокации с целью захвата власти.

Принятыми мерами задержаны 40 граждан, совершавших незаконные действия. Пятеро из них содержатся в СИЗО-1 Бишкека, один под подпиской о невыезде. По всем фактам проводится досудебное производство.

Кашкар Джунушалиев рассказал подробно о событиях 7-8 августа в Кой-Таше.

Он заявил, что в тот день сотрудники милиции, находящиеся у резиденции Атамбаева для обеспечения общественной безопасности и освобождения спецназовцев, были возвращены во избежание кровопролития и массовых беспорядков.

А уже 8 августа после заседания Совбеза было принято решение о проведении спецоперации.

Как министр внутренних дел в целях обеспечения и сохранения общественного порядка он дважды проводил переговоры со сторонниками Атамбаева о его добровольной сдаче.

- Но Атамбаев не согласился с условиями переговоров и дал понять, что пойдет на крайние меры и будет отстреливаться. Я дал ему 10 минут на раздумье, отметив, что применение огнестрельного оружия это плохое решение. Во время переговоров с ним находились Кундуз Жолдубаева, Фарид Ниязов, двое телохранителей и мужчина лет 25-30. Жолдубаева сказала: "мы не будем выходить, будем сопротивляться". Я предупреждал, что будет штурм и дал им еще три минуты, - сказал Кашкар Джунушалиев.

В заключении он выразил общественности благодарность за поддержку.