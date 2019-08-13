Начался сбор подписей в поддержку телеканала "Апрель"

В интернете организовали петицию против ущемления свободы слова в Кыргызстане. На сегодняшний момент уже подписалось под электронным документом 489 человек.

"В 2017 году был закрыт телеканал "Сентябрь", 9 августа 2019 года суд наложил арест на здание "Форума" - работа телеканала "Апрель" приостановлена.

Испытывают сложности в работе и другие СМИ, которые расположены в этом здании. Мы как никакая другая страна знаем через опыт прошедших двух революций, что без свободы СМИ, в стране не будет ни Свободы, ни Слова.

И поэтому мы категорически против такого шага со стороны власти. Как два года назад при Президенте Атамбаеве, сейчас мы призываем теперь внимание Президента Жээнбекова к этому решению, которое навсегда запишется в истории нашей страны как фатальная ошибка власти", - говорится в петиции.

Авторы документа убеждены, что нет необходимости арестовывать имущество "Апреля", поскольку обвиняемый находится под стражей в СИЗО ГКНБ.

"!Сегодня мы все ждём справедливого и законного суда над экс-президентом. Однако именно в такое время всем нам нужны абсолютно разные СМИ, зачастую с противоположными позициями на происходящее в стране, чтобы дать обществу спектр мнений, чтобы наш мудрый народ смог составить свою оценку на все, что важно для нашей страны.

Свобода СМИ – это, когда у каждого из нас есть возможность в любой момент прочитать или услышать новости из любого желаемого нами источника. Именно этот факт всегда отличал нашу страну, именно по этой причине в нашей стране по международным рейтингам более высокие, чем у всей ЦА, показатели. Потому что мы всегда отличались плюрализмом мнений, плюрализмом СМИ.

Сегодня нет острой необходимости арестовывать имущество "Апреля", поскольку обвиняемый находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Телеканалу не предъявлены обвинения в нарушении законов КР. Во время политического кризиса "Апрель" был одним из немногих телеканалов, оперативно освещавших события в стране.

Считаем меру пресечения с арестом имущества телеканала и приостановлением его деятельности - чрезмерной и неоправданной, а в соответствие с Конституцией любые отграничения должны отвечать законной цели и быть им соразмерными. В этой связи мы требуем снятия ареста и возобновления вещания телеканала".