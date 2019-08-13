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Глава Минсельхоза прокомментировал обвинение в мошенничестве

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- Оксана Гут
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Относительно публикации редакции VB.KG об обвинении главы Минсельхоза Эркинбека Чодуева в мошенничестве, официально заявляем, что по данному факту с февраля 2011 года шли следственные мероприятия, по результатам которых Верховным судом Кыргызской Республики было вынесено Постановление от 12.07.19 года, согласно которому, "решение Межрайонного суда Ошской области об отказе в удовлетворении иска ОсОО "Коттон-Оушен" остается в силе".

Постановление вступает в законную силу с момента оглашения, является окончательным, обжалованию не подлежит.

О чём г-жа Ибрагимова Замира или Фируза, поставлена в известность. Примечание: по документам исполнительным директором ОсОО "Коттон- Оушен" является Ибрагимова Фируза.

Кроме того, в отношении Ибрагимовой Ф. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подтверждающие документы будут предоставлены дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/380718
Теги:
бизнес, мошенничество, Кыргызстан, уголовное дело, Минсельхоз
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