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В Кыргызстане увеличился рост ВВП

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- Оксана Гут
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Валовой внутренний продукт (ВВП), по предварительной оценке, в январе-июле 2019 года составил 284,4 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с январем-июлем прошлого года на 6,9 процента. Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП сложился в размере 251,8 млрд. сомов, превысив уровень января-июля прошлого года на 3,1 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.

Рост ВВП обеспечен, в основном, отраслями промышленности, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. При этом, темп роста отраслей товарного производства по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 113,0 процента (в январе-июле 2018 года – 97,9 процента), отраслей, оказывающих услуги – 102,3 процента (в январе-июле 2018 года - 101,6 процента).

По сравнению с январем-июлем 2018 года доля отраслей, производящих товары, в структуре ВВП увеличилась на 2,7 процентных пункта и составила 38,7 процента, а доля отраслей, оказывающих услуги, напротив уменьшилась на 1,1 процентных пункта и составила 46,5 процента.


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URL: https://www.vb.kg/380719
Теги:
ВВП, Кыргызстан, экономика, Нацстатком
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