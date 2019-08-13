В Кыргызстане увеличился рост ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП), по предварительной оценке, в январе-июле 2019 года составил 284,4 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с январем-июлем прошлого года на 6,9 процента. Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП сложился в размере 251,8 млрд. сомов, превысив уровень января-июля прошлого года на 3,1 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.

Рост ВВП обеспечен, в основном, отраслями промышленности, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. При этом, темп роста отраслей товарного производства по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 113,0 процента (в январе-июле 2018 года – 97,9 процента), отраслей, оказывающих услуги – 102,3 процента (в январе-июле 2018 года - 101,6 процента).

По сравнению с январем-июлем 2018 года доля отраслей, производящих товары, в структуре ВВП увеличилась на 2,7 процентных пункта и составила 38,7 процента, а доля отраслей, оказывающих услуги, напротив уменьшилась на 1,1 процентных пункта и составила 46,5 процента.