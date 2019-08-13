В КР в национальный календарь прививок будет включена ротавирусная вакцина

Сегодня, 13 августа, в Бишкеке прошла конференция по внедрению ротавирусной вакцины в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Министерство здравоохранения КР по рекомендации научно-технической группы экспертов по иммунизации (НТГЭИ) приняло решение внедрить ротавирусную вакцину в календарь профилактических прививок.

Иммунизацию детей ротавирусной вакциной планируется начать с октября 2019 года во всех организациях здравоохранения КР.

- Ротавирус является наиболее распространенной причиной тяжелых диарей у детей раннего возраста во всем мире и представляет значительную проблему и для общественного здравоохранения Кыргызстана. Выражаем особую признательность Европейскому Региональному бюро ВОЗ в лице доктора Людмилы Мосиной за техническую помощь Кыргызстану по внедрению новых вакцин, - отметила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Внедрение ротавирусной вакцины должно уменьшить бремя ротавирусных гастроэнтеритов, а также, по данным исследований, ежегодно в стране будет предотвращаться 131 случай заболеваний со смертельным исходом, 2 917 случаев госпитализации по причине ротавирусной инфекции, а также 17 299 обращений за медицинской помощью.

Внедрение ротавирусной вакцины станет возможностью расширить масштабы и расширить реализацию других существующих мероприятий, направленных на комплексную профилактику и борьбу с диарейными заболеваниями.

Конференция прошла с участием представителей Министерства здравоохранения КР, Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.