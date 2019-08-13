Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В КР в национальный календарь прививок будет включена ротавирусная вакцина

114  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 13 августа, в Бишкеке прошла конференция по внедрению ротавирусной вакцины в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Министерство здравоохранения КР по рекомендации научно-технической группы экспертов по иммунизации (НТГЭИ) приняло решение внедрить ротавирусную вакцину в календарь профилактических прививок.

Иммунизацию детей ротавирусной вакциной планируется начать с октября 2019 года во всех организациях здравоохранения КР.

- Ротавирус является наиболее распространенной причиной тяжелых диарей у детей раннего возраста во всем мире и представляет значительную проблему и для общественного здравоохранения Кыргызстана. Выражаем особую признательность Европейскому Региональному бюро ВОЗ в лице доктора Людмилы Мосиной за техническую помощь Кыргызстану по внедрению новых вакцин, - отметила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Внедрение ротавирусной вакцины должно уменьшить бремя ротавирусных гастроэнтеритов, а также, по данным исследований, ежегодно в стране будет предотвращаться 131 случай заболеваний со смертельным исходом, 2 917 случаев госпитализации по причине ротавирусной инфекции, а также 17 299 обращений за медицинской помощью.

Внедрение ротавирусной вакцины станет возможностью расширить масштабы и расширить реализацию других существующих мероприятий, направленных на комплексную профилактику и борьбу с диарейными заболеваниями.

Конференция прошла с участием представителей Министерства здравоохранения КР, Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380720
Теги:
вакцина, дети, Бишкек, Кыргызстан, медицина, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  