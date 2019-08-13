Жээнбеков: Вклад Турдакуна Усубалиева в развитие страны неоценим

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 августа, провел совещание с участием членов Организационного комитета по подготовке и проведению 100-летия видного государственного и политического деятеля Кыргызстана Турдакуна Усубалиева.

Глава государства отметил особый вклад Турдакуна Усубалиева в социально-экономическое развитие страны и укрепление государственности.

"За четверть века руководства страной Турдакуна Усубалиева, в Кыргызстане произошли большие изменения, из аграрной страны мы стали индустриальной. Изменения коснулись экономики, культуры и практически всех сфер жизнедеятельности. В стране были открыты более 100 крупных промышленных предприятий, в том числе ГЭСы, международный аэропорт "Манас", заводы, музеи и другое. Также его особой заслугой можно назвать освоение тысяч поливных земель, он уделял большое внимание вопросам мелиорации и ирригации", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент с удовлетворением поделился воспоминаниями о том, что был удостоен чести работать вместе с Турдакуном Усубалиевым и Абсаматом Масалиевым в качестве депутата Жогорку Кенеша КР 1 созыва с 1995 по 2000 годы, в целом в качестве парламентариев вместе проработали 10 лет.

"Многому у них научился, они были председателями комитетов, я заместителем председателя, позже по предложению Турадкуна Усубалиевича стал вице-спикером. Получал их благословение. Всегда их вспоминаю, они были особенными людьми. Вклад Турдакуна Усубалиева в развитие страны неоценим", - отметил Глава государства, и подчеркнул важность проведения юбилейных мероприятий на самом высоком уровне.

Президент заявил, что жизнь и трудовая деятельность Турдакуна Усубалиева является примером для него и всех государственных служащих.

"Турдакун Усубалиев не нажил себе богатств, все свои силы посвящал народу и государству. Несмотря на то, что большую часть жизни он проработал при плановой экономике, Турдакун Усубалиев отлично разбирался в рыночной экономике и всегда давал свои предложения по тем или иным вопросам", - сказал Президент Сооронбай Жээнбеков.

Первый вице-премьер-министр, председатель организационного комитета Кубатбек Боронов представил информацию о ходе подготовки к проведению 100-летнего юбилея Турдакуна Усубалиева. На сегодняшний день разработан план-мероприятий из 18 пунктов, включающий реконструкцию и строительство инфраструктурных и социальных объектов.

В рамках плана-мероприятий в целях увековечения памяти видного государственного деятеля прорабатывается вопрос присвоения имени Турдакуна Усубалиева одному из пиков Кыргызстана и Старой площади города Бишкек. Вместе с этим предусмотрено проведение ряда культурных, научных мероприятий, памятных вечеров, подготовка биографических изданий. Реализация всех запланированных мероприятий проходит в ранее установленные сроки.

Внук Турдакуна Усубалиева - Эрмек Усубалиев и член организационного комитета Шамшыбек Медетбеков выразили благодарность Президенту Кыргызской Республики за поддержку и инициативу празднования 100-летнего юбилея Турдакуна Усубалиева. Эрмек Усубалиев выразил пожелание, чтобы все мероприятия были проведены в стиле его деда - скромно и без излишней пышности.