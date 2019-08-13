Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков: Вклад Турдакуна Усубалиева в развитие страны неоценим

105  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 августа, провел совещание с участием членов Организационного комитета по подготовке и проведению 100-летия видного государственного и политического деятеля Кыргызстана Турдакуна Усубалиева.

Глава государства отметил особый вклад Турдакуна Усубалиева в социально-экономическое развитие страны и укрепление государственности.

"За четверть века руководства страной Турдакуна Усубалиева, в Кыргызстане произошли большие изменения, из аграрной страны мы стали индустриальной. Изменения коснулись экономики, культуры и практически всех сфер жизнедеятельности. В стране были открыты более 100 крупных промышленных предприятий, в том числе ГЭСы, международный аэропорт "Манас", заводы, музеи и другое. Также его особой заслугой можно назвать освоение тысяч поливных земель, он уделял большое внимание вопросам мелиорации и ирригации", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент с удовлетворением поделился воспоминаниями о том, что был удостоен чести работать вместе с Турдакуном Усубалиевым и Абсаматом Масалиевым в качестве депутата Жогорку Кенеша КР 1 созыва с 1995 по 2000 годы, в целом в качестве парламентариев вместе проработали 10 лет.

"Многому у них научился, они были председателями комитетов, я заместителем председателя, позже по предложению Турадкуна Усубалиевича стал вице-спикером. Получал их благословение. Всегда их вспоминаю, они были особенными людьми. Вклад Турдакуна Усубалиева в развитие страны неоценим", - отметил Глава государства, и подчеркнул важность проведения юбилейных мероприятий на самом высоком уровне.

Президент заявил, что жизнь и трудовая деятельность Турдакуна Усубалиева является примером для него и всех государственных служащих.

"Турдакун Усубалиев не нажил себе богатств, все свои силы посвящал народу и государству. Несмотря на то, что большую часть жизни он проработал при плановой экономике, Турдакун Усубалиев отлично разбирался в рыночной экономике и всегда давал свои предложения по тем или иным вопросам", - сказал Президент Сооронбай Жээнбеков.

Первый вице-премьер-министр, председатель организационного комитета Кубатбек Боронов представил информацию о ходе подготовки к проведению 100-летнего юбилея Турдакуна Усубалиева. На сегодняшний день разработан план-мероприятий из 18 пунктов, включающий реконструкцию и строительство инфраструктурных и социальных объектов.

В рамках плана-мероприятий в целях увековечения памяти видного государственного деятеля прорабатывается вопрос присвоения имени Турдакуна Усубалиева одному из пиков Кыргызстана и Старой площади города Бишкек. Вместе с этим предусмотрено проведение ряда культурных, научных мероприятий, памятных вечеров, подготовка биографических изданий. Реализация всех запланированных мероприятий проходит в ранее установленные сроки.

Внук Турдакуна Усубалиева - Эрмек Усубалиев и член организационного комитета Шамшыбек Медетбеков выразили благодарность Президенту Кыргызской Республики за поддержку и инициативу празднования 100-летнего юбилея Турдакуна Усубалиева. Эрмек Усубалиев выразил пожелание, чтобы все мероприятия были проведены в стиле его деда - скромно и без излишней пышности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380721
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, юбилей, Кыргызстан, Турдакун Усубалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  