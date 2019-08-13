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Курсан Асанов: Перед своей совестью я честен

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- ВБ
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Экс-заместитель главы МВД прокомментировал свое скандальное увольнение с МВД. Его заявление опубликовали ряд СМИ:

"Мое освобождение от должности заместителя министра внутренних дел со стороны МВД было сформулировано как "предательство интересов кыргызской милиции и утеря доверия". Хочу сказать одно: в связи с событиями в Кой-Таше и Бишкеке 7-8 августа 2019 года в стране складывалась тяжелая ситуация. Благодаря личному составу МВД удалось предотвратить осложнение.

Полагаю, что выполнил свой служебный долг. Личные интересы не ставил выше государственных. Честь мундира и слово генерала для меня не пустой звук.

Хочу отметить, что за время службы неоднократно сталкивался с моментами, когда страна была в опасности. В такие минуты не жалел ни сил, ни жизни для обеспечения стабильности в государстве.

Считаю, что в отношении меня вопрос прояснится. Перед своей страной и своей совестью я честен.

Выражаю благодарность коллегам, сотрудникам милиции, с которыми в эти дни обеспечивал правопорядок в стране. Хочу выразить благодарность своему народу за поддержку и понимание", - заявил Асанов.


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URL: https://www.vb.kg/380730
Теги:
Курсан Асанов, МВД, увольнение, Кыргызстан, скандал
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