Курсан Асанов: Перед своей совестью я честен

Экс-заместитель главы МВД прокомментировал свое скандальное увольнение с МВД. Его заявление опубликовали ряд СМИ:

"Мое освобождение от должности заместителя министра внутренних дел со стороны МВД было сформулировано как "предательство интересов кыргызской милиции и утеря доверия". Хочу сказать одно: в связи с событиями в Кой-Таше и Бишкеке 7-8 августа 2019 года в стране складывалась тяжелая ситуация. Благодаря личному составу МВД удалось предотвратить осложнение.

Полагаю, что выполнил свой служебный долг. Личные интересы не ставил выше государственных. Честь мундира и слово генерала для меня не пустой звук.

Хочу отметить, что за время службы неоднократно сталкивался с моментами, когда страна была в опасности. В такие минуты не жалел ни сил, ни жизни для обеспечения стабильности в государстве.

Считаю, что в отношении меня вопрос прояснится. Перед своей страной и своей совестью я честен.

Выражаю благодарность коллегам, сотрудникам милиции, с которыми в эти дни обеспечивал правопорядок в стране. Хочу выразить благодарность своему народу за поддержку и понимание", - заявил Асанов.