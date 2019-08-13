В Кыргызстане отпразднуют 130-летие Абдыкадыра Орозбекова

Образован Организационный комитет по организации и проведению 130-летия государственного и общественного деятеля Абдыкадыра Орозбекова. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в целях осуществления руководства и координации деятельности государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления для эффективной организации и проведения юбилейной даты.

В ближайшие дни Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев намерен провести заседание организационного комитета.

Составлен план мероприятий по организации и проведению 130-летия А.Орозбекова, в рамках которых планируется проведение научно-практической конференции об его роли в истории страны, установление мемориальной доски в городе Бишкеке и ремонтно-восстановительные работы в музее имени А.Орозбекова и ряд других мероприятий.

Справочно: Абдыкадыр Орозбеков – выдающийся государственный и общественный деятель, который стоял у истоков создания кыргызской государственности, в 1925 году являлся председателем Областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Кара-Киргизской автономной области.

С 1927 по 1937 годы Абдыкадыр Орозбеков являлся председателем Центрального исполнительного комитета Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики, Киргизской Советской Социалистической Республики и, по существу, первым главой государства.