Кыргызстанцы победили в международном конкурсе "Десантный взвод-2019"

13 августа на полигоне десантно-штурмового соединения в Пскове завершился пятый международный конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод-2019". Он был организован в рамках проходящих сейчас Международных армейских игр "АрМИ-2019".

Участие в этом конкурсе приняли команды из 21 страны, включая Кыргызстан. Семь из них состязались, помимо прочего, на боевых машинах (золото досталось россиянам), четыре – только в прыжках с парашютом на точность, а десять, в том числе, и команды КР – в соревнованиях без боевых машин (пешие этапы), в составе неполных взводов. И в этой категории кыргызстанцы завоевали первое место.

В команду Кыргызстана вошло семеро его уроженцев, все они курсанты (со второго по пятый курсы) Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова – Ислам Нарынбеков, Кубат Бейшекеев, Эрдин Касымов, Акжол Аскаров, Элдос Абдрахманов, Дастан Ажыгулов, Дастан Сагынтаев. Как рассказал старший команды Ислам Нарынбеков, им вместе с соперниками из Абхазии, Анголы, Армении, Камбоджи, Мали, Южной Осетии, ЮАР, Судана, Таджикистана пришлось проявить себя в таких состязаниях, как десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 километров.

"Ребята продемонстрировали хорошую подготовку и волю к победе и завоевали первое место", - говорит Нарынбеков.

Награждение победителей как в общем зачете, так и в различных номинациях прошло с участием заместителя командующего ВДВ РФ генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова.