В некоторых районах Бишкека, Канта и Токмака не будет газа

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 14 по 15 августа в городе Кант по ул. Гагарина № 13а, 14а, 15а, 19а, 19б;

- с 15 по 16 августа в городе Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц Киевская, Тоголок Молдо, Токтогула, Исанова;

- 15 августа в городе Токмак по ул. Татарская, Казакстанская, Береговая,Пролетарская, Интернациональная, Узбекская.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования, отмечают в пресс-службе ОсОО "Газпром Кыргызстан".