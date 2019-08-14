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Нариман Тюлеев: Атамбаев пострадал от проклятий обиженных им людей

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- Бакыт Стамов
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Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев предложил перестать "хайповать" на имени бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом он заявил в интервью изданию govori.tv.

По словам бывшего градоначальника, время Атамбаева закончилось.

- Он (Атамбаев, - прим. ред.) только коррупцией занимался в период своего президентства. По сути он разрушил государственную систему. Скольких людей он обидел, проливая слезы матерей. В результате Атамбаев пострадал от проклятий этих людей, - сказал Тюлеев.

Бывший градоначальник уверен, что кыргызстанцы должны заниматься боле важными делами, чем обсуждать бывшего президента.

- Нужно перестать, как говорят журналисты, "хайповать" на его имени. У нас есть более важные вещи, необходимо поднимать экономику. Давайте закроем этот "хайп", - добавил он.

Напомним, 29 июля 2013 года суд Ленинского района Бишкека приговорил бывшего мэра Бишкека и депутата от фракции "Ата-Журт" Наримана Тюлеева к 10 годам лишения свободы.

По данным обвинения, во время работы градоначальником он инициировал закупку в Китае пассажирских автобусов по заведомо завышенной цене, в результате чего государству был нанесен ущерб в 1 млн долларов.

7 мая 2016 года Нариман Тюлеев вышел на свободу по амнистии в соответствии с решением суда, а также в связи с тем, что полностью возместил ущерб.


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URL: https://www.vb.kg/380738
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, коррупция, конфликт, Кыргызстан
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