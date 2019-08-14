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Кыргызстанец пытался незаконно попасть в Казахстан

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- Оксана Гут
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Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР, 13 августа пограничники управления ГПС КР по Чуйской области задержали гражданина Кыргызстана, который пытался незаконно пересечь государственную границу.

Гражданин Кыргызстана Д.П. 1992 г.р., обнаруженный пограничным нарядом во время несения службы, пытался пройти государственную границу вне пункта пропуска в сторону Казахстана.

Нарушитель государственной границы был задержан и после составления соответствующих документов передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/380744
Теги:
граница, задержание, Казахстан, Кыргызстан, МВД, Погранслужба
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