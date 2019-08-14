Телохранителей Атамбаева вызвали на допрос

Телохранителей бывшего президента Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в правоохранительные органы. Об этом на своей странице написал адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, они обратились к нему за советом, идти на допрос или не идти.

"Ко мне обратились парни, защищавшие экс-президента Алмазбека Атамбаева во время первого и второго штурма. С их слов их приглашают в следственные органы для дачи показаний. Они спрашивают, идти на допрос или не идти. Публикую свои соображения по этому вопросу для сведения всех, оказавшихся в этой ситуации.

Законопослушные граждане должны являться в следственные органы по их приглашению. Однако, как практикующий адвокат, я обязан предупредить, что скорее всего расследование и суды по делу не будет объективным, законным и беспристрастным. Судебная и правоохранительная система на сегодняшний день служит интересам правящей группировки, а не интересам законности. Но если не идти на допрос, система может прибегнуть к принудительным мерам с использованием сыскного аппарата. Поэтому, как адвокат, я не вправе давать советы на вопрос:

Идти или не идти на допрос в следственные органы, если при этом знаешь, что правоохранительная и судебная системы служат не закону, а правящей группировке, преследующей своих политических противников?

Законопослушный гражданин должен сам принять решение по этому вопросу, морально подготовившись к нежелательным последствиям.

В случае явки в ГКНБ и ареста законопослушный гражданин может подвергнуться физическим и психологическим пыткам с целью получения признательных показаний или каких-либо обличающих показаний против противников правящей группировки.

Поэтому идите на допрос, если чувствуете, что готовы выстоять и защищаться всеми доступными правовыми средствами.

Игнорирование вызова в следственные органы может привести к организации розыска, принудительной доставке, аресту и пыткам.

Поэтому не идите на допрос, если готовы впоследствии выстоять и защищаться всеми доступными правовыми средствами, но вам необходимо оттянуть момент ареста.

Есть еще возможность прибегнуть к услугам посредников коррупционной системы, заплатить за прекращение уголовного преследования и успокоиться. Но тогда вы полностью обесцениваете все, что вы декларировали, когда выступили в защиту экс-президента. Это будет означать, что вы защищали его в надежде на его победу, рассчитывая на какие-то преимущества и привилегии впоследствии, и при этом, безответственно не готовились к последствиям поражения. Тогда больше никогда не высовывайтесь, не вмешивайтесь в политические разборки, ведите размеренную жизнь, работайте в поте лица и никогда не возмущайтесь властью", - поделился юрист своими соображениями.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщала, что в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям двух сотрудников ГКНБ, осуществлявшим госохрану бывшего президента Атамбаева.