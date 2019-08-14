В ходе допроса подозреваемый в изнасиловании выпрыгнул из окна 3-го этажа

В ходе допроса подозреваемый выпрыгнул из окна третьего этажа и скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

14 августа в рамках досудебного производства по факту изнасилования несовершеннолетней, был установлен и доставлен в УВД Октябрьского района Бишкека Ж.Э. 1984 года рождения.

- При проведении опроса Ж.Э. внезапно вскочил со стула и побежал, убегая выпрыгнул из окна третьего этажа. На место сразу была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила Ж.Э. в БНИЦТО, где от полученных телесных повреждений при падении, не приходя в сознание скончался, - говорится в сообщении.

По данному происшествию назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана информация дополнительно.

Будет ли прекращено досудебное производство по факту изнасилования также пока не сообщается.

Видео, снятое после падения подозреваемого, опубликовано на портале "Короче".