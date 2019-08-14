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Обезболивающие наркотические препараты для онкобольных станут доступней

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- Оксана Гут
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Правительство повысит доступ к обезболивающим наркотическим средствам для граждан с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова провела совещание по разработке плана комплекса мер в целях повышения доступа к обезболивающим наркотическим препаратам для граждан с онкологическими и другими заболеваниями, нуждающимися в паллиативной помощи.

- Не в каждой аптеке граждане могут найти и получить обезболивающие наркотические препараты из-за сложного механизма или их высокой стоимости. Поэтому проживающие в отдаленных регионах люди вынуждены ехать в районные или областные центры для того, чтобы приобрести эти препараты, - сказала вице-премьер-министр.

На совещании было отмечено, что из-за боязни проверок со стороны правоохранительных органов, сложного процесса утилизации, процедуры оформления рецепта и других сложностей, фармацевтические компании не стремятся продавать такие препараты в своих аптеках. Поэтому нормативные правовые акты по контролю обезболивающих препаратов нуждаются в совершенствовании.

Предварительный мониторинг в регионах выявил ряд проблем в доступе к обезболивающим средствам. Это отсутствие самих аптек, многие врачи предпочитают "не связываться" и не создавать ситуаций, которые могут вызвать вопросы правоохранительных органов.

Для улучшения доступа граждан к таким препаратам, Алтынай Омурбекова поручила провести работу с фармацевтическими компаниями по увеличению в сельских и удаленных населенных пунктах количества аптек и создать им необходимые для этого условия.

Вице-премьер-министр поручила разработать поправки в соответствующие нормативные правовые акты, завершить работу по картированию аптек и ведению электронного популяционного регистра онкологических больных, а также усилить информирование граждан о правах на получение онкологической помощи.

Кроме того, поручено решить имеющиеся проблемы юридических лиц, реализующих обезболивающие наркотические препараты и возможные механизмы по закупке онкологических и наркотических препаратов по линии аккредитованных международных организаций.

Все эти изменения облегчат доступ к обезболивающим препаратам, что особенно важно для граждан с онкологическими заболеваниями, отметила вице-премьер-министр.


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URL: https://www.vb.kg/380752
Теги:
закон, лекарства, онкология, правительство, Кыргызстан, Минздрав
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