Адвокат: Атамбаеву вручены уведомления о подозрении уже в 12 преступлениях

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомления уже в двенадцати преступлениях. И это еще не предел, завтра ожидаем новых обвинений, заявил VB.KG его адвокат Сергей Слесарев.

- Смотрите, как человек из свидетеля быстро превратился в подозреваемого по множествам эпизодов, - отметил он.

Слесарев сообщил, что ему дают общаться с подзащитным при проведении следственных действий.

- Он (Алмазбек Атамбаев – ред.) вполне в хорошем состоянии, жалоб нет, - говорит юрист.

Также он информировал, что к защите бывшего президента подключились еще два адвоката.

Отметим, сегодня, 14 августа, Алмазбеку Атамбаеву Военная прокуратура вручила очередные два уведомления о подозрении в преступлениях. По данным Сергея Слесарева, обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению здания Медиа Форума.

Накануне на пресс-конференции представитель генеральной прокуратуры уведомил, что Алмазбек Атамбаев помимо коррупции в деле о незаконном освобождении Азиза Батукаева подозревается еще в пяти преступлениях по событиям 7-8 августа в Кой-Таше. В частности, применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, организация убийства, организация покушения на убийство и организация захвата заложников.

Напомним, 13 июня парламент создал спецкомиссию по лишению неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Комиссия "изучала" деятельность Алмазбека Атамбаева в бытность его президентом два дня - 17 и 18 июня. По итогу одобрила список обвинений из девяти пунктов, в том числе коррупция, узурпация власти и политические гонения оппонентов.

25 июня Генеральная прокуратура дала оценку этим обвинениям, подтвердив причастность Алмазбека Атамбаева по пяти эпизодам. В частности, причастность к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, получении земельного участка в Кой-Таше, при освобождении "вора в законе Азиза Батукаева, при поставках угля на столичную теплоцентраль и аффилированность с компанией бизнесмена Субихи Пархати.

27 июня Жогорку Кенеш одобрил постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева".

8 августа Атамбаева задержали после двух попыток штурма его резиденции в Кой-Таше и длительных переговоров.

9 августа он был водворен в СИЗО ГКНБ.