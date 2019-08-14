Обвинение главы Минсельхоза в мошенничестве: Мнение сторон

В продолжении темы об обвинении министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева в мошенничестве в самом ведомстве пояснили, что в настоящее время на рассмотрении Чуйского областного суда находится дело о мошенничестве, где обвиняемой проходит сама директор ОсОО "Коттон Оушен" Ибрагимова Фируза Маматовна.

Приводим выписку из обвинительного заключения заместителя прокурора Чуйской области советника юстиции 1-го класса М. Абсатарова.

Эпизод №1

В результате преступных действий Ф. Ибрагимовой в отношении гражданки А.Поспеловой причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму-1760000с. Вследствие чего гражданке Ибрагимовой Ф. было инкриминировано преступление, предусмотренное ст. 166 ч.1, ч.3, ч.4, п.3 УК Кыргызской Республики, квалифицирующими признаками которого является мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребление доверием, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения.

Эпизод №2

В результате преступных действий Ф. Ибрагимовой в отношении гражданина О.Пащенко причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму-3903000с. Вследствие чего гражданке Ибрагимовой Ф. было инкриминировано преступление, предусмотренное ст. 166 ч.1, ч.4, п.2, п.3. УК Кыргызской Республики, квалифицирующими признаками которого является мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребление доверием, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения.

Эпизод №3

В результате преступных действий Ф. Ибрагимовой в отношении гражданина О.Пащенко причинен материальный ущерб в значительном размере на общую сумму-63000с. Вследствие чего гражданке Ибрагимовой Ф. было инкриминировано преступление, предусмотренное ст. 166 ч.1, ч.2 и 3, ч.4, п.3 УК Кыргызской Республики, квалифицирующими признаками которого является мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребление доверием, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения.

Кроме того, в отношении гражданки Ф. Ибрагимовой было зарегистрировано заявление от гражданина Ч.Мамбеталиева. Согласно заявлению Ф. Ибрагимова войдя в доверие гражданина Ч.Мамбеталиева, обманным путем завладела бриллиантами на сумму 60 000 сом и автомашиной марки мерседес-бенс. Данное правонарушение зарегистрировано в ЕРПП 03-032-2019-000635 от 19.04.2019 вр.16 00.

Все выше перечисленное явно и безоговорочно доказывает, что в отношении министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Э. Чодуева идет определенная информационная атака клеветнического характера. В свою очередь Э. Чодуев намерен подать в суд на тех, кто за стоит за этими провокациями.

Между тем, сестра Фирузы Ибрагимовой Замира Ибрагимова заявила VB.KG, что глава Минсельхоза пытается ввести людей в заблуждение.

- Моя сестра смогла полностью оправдать свое имя, чему подтверждение решение районного суда, а на Эркинбеке Чодуеве с 2012 года висит уголовное дело по нашему заявлению. И он пытается ввести общественность в заблуждение, что Верховный суд закрыл его дело, но у нас есть еще вновь открывшиеся обстоятельства. В настоящий момент оно возобновлено в ГСУ МВД КР, - пояснила она.

Также она прокомментировала заявление пресс-службы Министерства сельского хозяйства КР о том, что "Верховным судом Кыргызской Республики было вынесено Постановление от 12.07.19г. согласно которому, решение Межрайонного суда Ошской области об отказе в удовлетворении иска ОсОО "Коттон-Оушен" остается в силе".

- Они в своем опровержении заявили, что стороны уведомлены и что приговор обжалованию не подлежит, но это не правда. У нас как раз есть новые открывшиеся обстоятельства, которые мы просто так не оставим. Мы будем дальше идти и намерены обжаловать его. Хотя в 2012 году через Верховный суд было вынесено постановление о восстановлении сроков давности. Но почему-то в этом году Верховный суд оставил в силе решение Межрайонного суда, судьи которого получили за это выговоры, - отметила Ибрагимова.

Напомним, ранее исполнительный директор компании "Коттон Оушен" из Жалал-Абада Ибрагимова Замира обвинила нынешнего министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева в присвоении миллиона доллара.