Жители Востока-5 & застройщик. Отстоять до победы (видео)

Месяц назад жители Востока-5, что на улице Куранжан Датка забеспокоились. Неожиданно практически у их окон вырос железный забор. Все бы ничего, но на единственном оставшемся клочке земли жильцы планировали разбить детскую площадку, а пока использовали его для прогулок.

Позже они выяснили, что участок более 15 лет назад был продан в пользование частному лицу, а именно некой М. Джеенбековой. И речь идет о судье Бишкекского горсуда Мире Джеенбекове, сестре экс-депутата ЖК Равшана Джеенбекова. На нем, якобы, сначала планировалась постройка трехэтажного медцентра, а сейчас к нему прибавилась по документам и девятиэтажная элитка. Вот только новая постройка, на которую мэрия Бишкека некогда выдала разрешение, полностью закроет свет уже существующим домам, нарушая существующую "розу ветров". Да и большой вопрос насколько законно заниматься подобной деятельностью судье.

Этим риторическим вопросов задаются и жильцы. Причем, переживают они теперь не только по поводу соседства будущей многоэтажки, но и за деревья – огромные тополя, которые чудом удалось сберечь от вырубки. Муниципалитет, конечно, заверил, что деревья не пострадают. Вот только застройщику до обещаний мэрии… Тому пример, заснятое видео жителей "мешающих проезду техники срубленных деревьев" на мобильный телефон.

Застройщиком скандального дома является ОсОО "Премиум Девелопмент". Помимо этого проекта, у него идет строительство жилого комплекса "Ала-Тоо" по улице Исакеева и комплекса "V" по улице 7 Апреля. И это единственные проекты, которые числятся у застройщика. Примечательно, что то и дело выезжающие на место представители компании и ведомств ведут себя на редкость агрессивно. В адрес жильцов сыплются различные угрозы, дело едва ли не доходит до рукоприкладства. Усугубляют ситуацию расположенные на спорном участке бизнес объекты – маленький магазин и салон красоты, которых застройщик ежедневно выселяет с территории.

Происходящим беспределом жители доведены до крайней точки кипения. Они уже собрали около 300 подписей против возведения новой элитки. И открыто говорят, что участок выдан без учета их мнения, а значит, незаконно. Поэтому, готовы отстаивать свои права на свет и детскую площадку до конца.