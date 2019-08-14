Анаркуль Беккулиева опровергла слухи о связи с главой Минсельхоза

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация, что заведующая отделом Министерства сельского хозяйства Анаркуль Беккулиева имеет внеслужебную связь с главой ведомства Эркинбеком Чодуевым.

По этому поводу Беккулиева обратилась в редакцию VB.KG с требованием дать опровержение на эту информацию.

По ее словам, между ними нет никакого романа.

- Никакого романа между мной и министром Чодуевым нет. Мне 60 лет, и я мать троих детей. Это полный бред. Нарушены мои конституционные права. Я требую от вас официальных извинений, иначе подам на вас в суд, - заявила в категоричной форме Беккулиева.

В этом плане редакция VB.KG приносит свои глубочайшие извинения за публикацию действительно непроверенной и неподтвержденной информации.

По словам собеседницы редакции, такие слухи в соцсетях распространяет Атай Бейшенбек уулу, который находится в бегах.

- В соцсетях он прячется за фейком "Айдана Асанова". Он получил 200 тысяч сомов за обновление сайта Минсельхоза, а сейчас он в бегах, поэтому пытается перенаправить внимание общественности в другое русло, - отметила она.

Также Анаркуль Беккулиева опровергла существование письма, в котором ее должность заведующей отделом приравняли к рангу замминистра.

- Такого письма не было, иначе оно проходило бы через наше ведомство, - добавила она.

Стоит отметить, что в Генпрокуратуре по этому поводу странным образом заявляют как раз-таки обратное. Так в главном надзорном органе пояснили, что "заведующая отделом экспорта сельхозпродукции Анаркуль Беккулиева должна была представлять Кыргызстан на Международной выставке Морского шелкового пути 21-го века, которая будет проходить 23-26 августа в Гуаньчжоу".

"Однако, организаторы оплачивали расходы, связанные с посещением выставки, приглашенным лицам, занимающим должности не ниже заместителей руководителя ведомства. Анаркуль Беккулиева самостоятельно подготовила проект справки с внесением в нее заведомо недостоверных сведений о занятии ею должности заведующей отделом в ранге заместителя министра. Эту справку подписал заместитель министра Исаев А.С", - говорится в сообщении ГП КР.

В этой связи Генеральной прокуратурой было внесено на имя премьер-министра представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Напомним, ранее в редакцию VB.KG пришло письмо от представителей Инициативной группы с обвинениями министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбека Чодуева в фальсификации документов ради поездки одной из сотрудниц ведомства в Китай. В частности, они заявили, что глава Минсельхоза имел отношения с заведующей отдела экспорта сельскохозяйственной продукции.