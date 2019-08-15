Представитель ОБСЕ призвал власти КР снять арест с телеканала "Апрель"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Кыргызстана снять арест с имущества телеканала "Апрель".

- Я обеспокоен арестом на имущество телеканала "Апрель" и приостановкой его деятельности. Хотя я полностью осведомлен об исключительных обстоятельствах, при которых было принято это решение, я призываю соответствующие власти пересмотреть его. Свободу и разнообразие СМИ следует сохранять даже в трудных ситуациях, - цитирует пресс-служба ОБСЕ слова Арлема Дезира.

Он также отметил, что безопасность журналистов, освещающих политические события, должны соблюдать все участники.

Напомним, эфирное вещание телеканала "Апрель" было заблокировано еще вечером 7 августа во время мероприятия силовиков по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева в МВД на допрос.

9 августа следственные органы наложили арест на Медиа Форум, где и располагается телеканал. Спецназ вывел сотрудников из здания, после чего работа СМИ полностью была остановлена.

Фото информагентства "Апрель".