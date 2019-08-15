Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке начинают работу комиссии по приему детей в первый класс

46  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 15 августа начинают работу комиссии по приему детей в первый класс, которые не были зачислены в школу через систему "Электронная запись". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Как сообщает Управление образования мэрии Бишкека, в столице комиссии будут работать с 15 по 25 августа с 15.00 до 19.00 часов.

Родители, которые не успели подать документы онлайн, должны написать заявление и принести его по следующим адресам:

Центр образования Первомайского района - ул.Московская, д.121

Мусаева Рахат Ишенбековна, тел. 66 06 89

Центр образования Свердловского района - ул.Киезбаева, д.91

Керимбекова Махабат Жумабековна, тел. 68 79 70

Центр образования Ленинского района - проспект Чуй, д.315

Алымкулова Гульзат Мусулумбековна, тел. 65 68 93

Центр образования Октябрьского района - ул.Жукеева-Пудовкина, д.150

Турдакунова Анара Турдакуновна, тел. 57 70 85.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380774
Теги:
Министерство образования, мэрия, образование, школа, Бишкек, Кыргызстан, ученик
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  