В Бишкеке начинают работу комиссии по приему детей в первый класс

С 15 августа начинают работу комиссии по приему детей в первый класс, которые не были зачислены в школу через систему "Электронная запись". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Как сообщает Управление образования мэрии Бишкека, в столице комиссии будут работать с 15 по 25 августа с 15.00 до 19.00 часов.

Родители, которые не успели подать документы онлайн, должны написать заявление и принести его по следующим адресам:

Центр образования Первомайского района - ул.Московская, д.121

Мусаева Рахат Ишенбековна, тел. 66 06 89

Центр образования Свердловского района - ул.Киезбаева, д.91

Керимбекова Махабат Жумабековна, тел. 68 79 70

Центр образования Ленинского района - проспект Чуй, д.315

Алымкулова Гульзат Мусулумбековна, тел. 65 68 93

Центр образования Октябрьского района - ул.Жукеева-Пудовкина, д.150

Турдакунова Анара Турдакуновна, тел. 57 70 85.