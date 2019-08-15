Сейтек Атамбаев: Я что должен взять ножик и пойти к Белому дому?

Сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сейтек Атамбаев высказался по поводу ситуации с его отцом. Своим мнением он поделился на странице в соцсети.

По его словам, ему стали задавать вопросы, почему он ничего не говорит про своего отца.

"Извините, но я что должен взять маленький ножик, пойти к Белому дому и высказаться там? Или мне своей 84 летней бабушке начать рассказывать, кто прав, а кто нет? Если я что-то скажу, разве дело от этого исправится?" – задался он вопросом.

Сын бывшего президента призвал сторонников своего отца быть терпеливее.

"Сегодняшняя ситуация с отцом и меня коснулась. Мы в очень тяжелом положении, но, тем не менее, нужно собраться с мыслями, не идти на провокации, и все делать обдуманно.

Пока рано давать оценку событиям 7-8 августа, тем более, не нужно по этому поводу спорить. Бог даст, правоохранительные органы справедливо разберутся и дадут свою оценку. Будьте терпеливы", - написал Атамбаев.