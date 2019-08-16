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Абылгазиев подписал назначение Робина Орд-Смита на пост Бизнес-омбудсмена

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- Оксана Гут
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Робин Орд-Смит назначен Бизнес-омбудсменом Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Бывший дипломат Робин Орд-Смит назначен уполномоченным лицом по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что распоряжение подписано в соответствии с пунктом 18 Положения об уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен), утвержденного постановлением правительства КР от 31 декабря 2018 года.


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URL: https://www.vb.kg/380810
Теги:
бизнес, Великобритания, правительство, Кыргызстан, дипломатия, бизнес-омбудсмен, Мухаммедкалый Абылгазиев
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