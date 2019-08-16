Абылгазиев подписал назначение Робина Орд-Смита на пост Бизнес-омбудсмена

Робин Орд-Смит назначен Бизнес-омбудсменом Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Бывший дипломат Робин Орд-Смит назначен уполномоченным лицом по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что распоряжение подписано в соответствии с пунктом 18 Положения об уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен), утвержденного постановлением правительства КР от 31 декабря 2018 года.