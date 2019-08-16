Все расходы по лечению главы Чуйского ГУВД будут обеспечены государством

12 августа Самат Курманкулов был транспортирован в Москву в Центр нейрохирургии им Н.Н. Бурденко в сопровождении заместителя министра здравоохранения Мадамина Каратаева.

По словам Мадамина Каратаева, транспортировку в Москву Самат Курманкулов перенес нормально. По прилету был осмотрен академиком РАН, профессором Александром Потаповым.

- Самату Курманкулову назначены дополнительные исследования и анализы, после которых будет откорректирована схема его лечения. На сегодняшний день его состояние остается стабильно тяжелым. Все расходы по лечению пациента будут обеспечены государством. Надеемся на его скорейшее выздоровление, Министерство здравоохранения КР держит на контроле его лечение, - цитирует слова заместителя министра здравоохранения Мадамина Каратаева пресс-служба МЗ КР.