Мэрия Бишкека вернула в городской бюджет более 9,5 млн. сомов

Столичный муниципалитет взыскал с задолжников за аренду земли 9 млн. 952 тысячи 630 сом 77 тыйынов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным мэрии, задолжники не платили арендную плату с 2015 года.

"Управление земельных ресурсов столичной мэрии, руководствуясь ст. 50, 65, 66, 119, 120 Земельного Кодекса КР весной подала иск в Октябрьский районный суд г. Бишкек в отношении должников-арендаторов Искендербековой Н.И. и Мергенбаева Т.С.

Суд вынес решение в пользу города, взыскано 9 млн. 952 тысячи 630 сом 77 тыйынов.

Из истории вопроса: 12 июня 2015 года Искендербековой Н.И. был предоставлен в пользование земельный участок в 3600,0 кв.метров под размещение временного офиса со складскими помещениями из легких конструкций по улице им. Л.Толстого – ул.Виноградная сроком на 5 лет, был заключен договор аренды.

Но, к сожалению, арендатор не выполнил условия договора аренды: не платил и не использовал участок по целевому назначению.

По результатам инвентаризации, объявленной ранее мэром А.Суракматовым, выяснилось, что долг по арендным платежам 2 млн. 560 тысяч 274 сомов. Пеня за просрочку оплаты платежей составила 640 тысяч 068 сом 50 тыйынов.

А по второму задолжнику: в январе 2015 года гражданину Мергенбаеву Т. С. было предоставлено право пользования земельным участком площадью 0,1003 га, в 3 микрорайоне сроком на 5 лет, под проектирование и строительство офиса. Увы, он тоже не выполнил свои обязательства перед городом. Долг по арендным платежам Мергенбаева Т. составил 5 млн. 401 тысяча 820 сом 62 тыйына, а также пеня в размере 1 млн. 350 тыс. 467 сом 65 тыйынов за просрочку арендных платежей.

Теперь после вступления решения суда в законную силу, наступит процесс возврата средств и имущества в городскую казну через институт исполнительного судопроизводства", - говорится в сообщении мэрии.