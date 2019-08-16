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В Кыргызстане пройдет Национальная кампания по документированию детей

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- Оксана Гут
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Правительство Кыргызской Республики планирует провести Национальную кампанию по документированию населения, в рамках которой граждане до 31 декабря 2019 года могут получить свидетельство о рождении ребенка в упрощённом порядке без выплаты штрафов. Детали реализации данной кампании были обсуждены на совещании, проведенном вице-премьер-министром Кыргызской Республики Алтынай Омурбековой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам вице-премьер-министра, в настоящий момент порядка 1200 детей в Кыргызстане не имеют свидетельства о рождении ребенка.

"Тема документирования детей раскрывает еще одну важную проблему. В большинстве случаев у самих родителей нет документов или паспорта, соответственно они не могут получить свидетельство о рождении для детей. В Кодексе Кыргызской Республики о нарушениях есть статья 275 "Нарушение сроков регистрации рождения ребенка" и нарушение этого срока влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 1000 сомов. Некоторые родители из-за штрафа затягивают документирование своего ребенка, что в свою очередь влечет для детей ряд проблем", - сказала вице-премьер-министр.

Алтынай Омурбекова предложила Министерству юстиции КР рассмотреть возможность исключения статьи 275 из Кодекса КР о нарушениях, ведь родители априори заинтересованы в получении документов, чтобы устроить ребенка в детский сад, получить пособия.

Вместе с тем Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено предоставлять информацию соответствующим органам, если в роддома поступают роженицы без документов, чтобы найти про нее информацию в базе данных и в оперативном порядке подготовить документы для ребенка. Для этого можно использовать систему межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк".

На совещании заявлено, что в ближайшее время межведомственная мобильная группа начнет работу по выезду и документированию детей.

По итогам совещания Алтынай Омурбекова отметила, что в рамках Национальной кампании по документированию населения нужно проводить активную работу.

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты и Министерства образования и науки, органов местного самоуправления будут проводить разъяснительную работу среди населения о том, что документы на детей можно получить в упрощённом порядке и без наложения штрафа.


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URL: https://www.vb.kg/380835
Теги:
правительство, штраф, Кыргызстан, Свидетельство о рождении, Алтынай Омурбекова
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