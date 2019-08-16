В Кыргызстане открыт сезон охоты на козерога, косулю, кабана и голубя

В Кыргызстане открыт сезон охоты на копытных диких животных, козерога, косулю, кабана, а также на перепела, голубя и горлицу. Об этом сообщает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

Согласно постановлением правительства КР от 23 марта 2015 года, срок охотничьего сезона на добычу козерога, кабана, перепела, голубя и горлицы (кроме косули) начинается во вторую субботу августа и заканчивается в первое воскресенье декабря.

Срок охотничьего сезона на косулю завершается на много раньше-последнее воскресенье октября 2019 года.

Решением руководство ГАООС и ЛХ утверждены лимиты добычи диких животных на территории Кыргызстана в охотничьем сезоне за 2019 год:

- козерога-700 голов,

- косули-20 голов,

- кабана-60 голов.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что мероприятия проводятся в целях рационального использования ресурсов диких копытных животных, его охраны, воспроизводства и упорядочения проведения добычи на территории Кыргызстана.

В настоящее время численность обитающих в Кыргызстане козерога составляет-41 тыс. 463 голов, косули-4 тыс. 470 голов, кабана-более 2 тыс. голов.

Кроме того, в Кыргызстане обитает три вида архара занесенных в Красную книгу Кыргызстана: Архар Марко Поло, Архар Тянь-Шаньский и Архар Северцева. Их общее количество на сегодняшний день составляет более 18 тыс. голов.