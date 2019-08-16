Кулов: Спецназовцы думали о народе больше, чем бывший президент Атамбаев

Закономерно и обосновано, что Алмазбек Атамбаев находится под стражей. Так бывший глава ГКНБ, экс-депутат Жогорку Кенеша, генерал-лейтенант Феликс Кулов прокомментировал VB.KG решение Бишкекского горсуда об оставлении бывшего президента в СИЗО ГКНБ.

Еще надо будет посмотреть, какие доказательства и доводы представит обвинение в суде, но на данный момент, пока идет следствие, бывшего президента нельзя выпускать из-под ареста, во избежание каких-либо провокаций и давления, считает собеседник.

Что касается того, что судебное заседание по изменению меры пресечения для Атамбаева проходило в здании ГКНБ, то, по словам Кулова, это вполне законно.

- Возможно это связано с вопросами безопасности, как самого Атамбаева, так и судей. Я не знаю точно. Но судебные процессы проводить не в зале суда в принципе не запрещается. Возможно даже избрание меры пресечения по средствам видеосвязи, если подозреваемый находится далеко. Главное ни где проводится заседание, а как, какие доводы представлены сторонами, - пояснил эксперт.

Феликс Кулов поделился с редакцией своим мнением о том, что в событиях 7-8 августа, где погиб один спецназовец, пострадали десятки человек, виноваты, как руководство ГКНБ, МВД, так и Алмазбек Атамбаев. В первую очередь бывший президент, считает Кулов, мог бы все вовремя прекратить.

- Атамбаев мог бы сказать, что силовые структуры незаконно поступают, "но я выйду, потому что не хочу, чтобы пострадали люди". И если бы он сам сдался, это бы оценил народ, и он мог бы добиться потом, чтобы руководство ГКНБ, МВД слетело, но главное, все бы прекратилось, и никто не пострадал. Это важно не только с точки зрения юридической, но и морально-политической ответственности, - говорит Феликс Шаршенбаевич.

Глупая операция

Справедливости ради, генерал-лейтенант Кулов, не понимает и того, как из пяти проработанных вариантов принудительного привода Атамбаева, о которых говорил журналистам глава ГКНБ Орозбек Опумбаев, можно было выбрать "самый тупой оптимальный вариант".

- Естественно, после трех проигнорированных повесток на допрос у каждого здравомыслящего человека появился вопрос, сколько можно делать китайских предупреждений? Поря было по закону осуществлять принудительный привод. И об этом, конечно, знал президент, но как именно это сделать – прыгать через забор и прочее – ему такие вещи не говорят. Да и процедуры прописаны. Для чего прыгнул спецназ через забор? Чтобы показать постановление о принудительном приводе? По закону сотрудник милиции должен был предоставить это постановление если не самому Атамбаеву, то его охране или ему адвокату- не важно. Снять все на видео и потом, если и этот документ был бы проигнорирован - действовать, тогда все было бы по закону. При этом обеспечили бы отрицательное общественное мнение Атамбаеву, а силовым структурам поддержку. А то заставили прыгать через забор спецназ, чтобы показать постановление… это глупость такая, - резюмировал Феликс Кулов.

Увольнение "из зависти"

В ситуации с увольнением замминистра внутренних дел Курсана Асанова, глава МВД опозорил сам себя, уверен эксперт. Своими опрометчивыми действиями он не только лишил себя славы, которой потом мог бы гордиться, как глава удачно проведенной спецорперации по задержанию Алмазбека Атамбаева, но настроил народ против себя и силовых структур.

- Спецоперация, как бы она не прошла, это заслуга министра внутренних дел в любом случае. Он (Кашкар Джунушалиев – ред.) мог бы сказать, "молодец, Курсан, выполнил мое задание, провел успешно переговоры, правильно я выбрал переговорщика". А почему, потому что Курсан Асанов был депутатом от СДПК, получил генерала при Атамбаеве, поэтому "я его и выбрал". Тогда министр был бы на гребне славы, был бы на коне, как мудрый руководитель. А оказался недалеким руководителем, мягко выражаясь. Потом, если бы в результате внутреннего расследования выяснилось, что Курсан Асанов взял какие-то деньги или что там в этих пакетах, или поставлял информацию, уволили бы его за нарушение дисциплины. Таким образом осталась бы слава, что все хорошо сделали, но где-то Курсан Асанов нарушил и поэтому уволен. И никто бы ничего не сказал. Сейчас же люди не верят в том, что он виноват, - высказался собеседник.

Добровольный плен

Феликс Кулов уверен, что 7 августа в Кой-Таше сотрудники спецназа проявили мудрость и человечность, сдавшись сторонникам Атамбаева. Это показало, что спецназовцы думали о народе больше, чем бывший президент, ребята оказались в этом плане выше его.

- Я хвалю ребят, они молодцы. Им дали приказ – задержать. Спецназовцы могли без проблем пробиться через толпу и без оружия, они же подготовленные, но когда они увидели, что здесь есть мирное население, то позволили себя избить, позволили над собой издеваться, только чтобы не было жертв. Этого не было продумано в операции, их подставили свои же начальники, но они поступили ни как солдафоны, а приняли мудрое решение сдаться. Для этого тоже нужно мужество. Их нужно наградить, - призывает Феликс Шаршенбаевич.

Расплата за работу

Среди тех, на кого государство намерено возложить ответственность за события в Кой-Таше, и сотрудники 9-ой службы ГКНБ – телохранители, обеспечивающие по закону охрану бывшего президента страны. Они стали участниками сопротивления, закрывшись с Атамбаевым в его доме, заявили ранее журналистам в самом Госкомитете. Обвинения абсурдны, в свою очередь, утверждает Кулов.

- Эти ребята, которые защищали Атамбаева, они должны быть представлены к поощрению. Их задача – обеспечить охрану объекта, за которым они закреплены. Когда через забор прыгают какие-то маски-шоу, их первое действие рефлекторное – спрятать объект, защитить. Что они и сделали, отправив Атамбаева в дом. Приказа от руководств не было, они не знают, что это спецназ. Они выполнили свою задачу, и они никакие не соучастники. А вот то, что их не предупредили об операции - отвечает головой руководитель, - подчеркнул эксперт.

Разбор полетов

По решению Жогорку Кенеша, принятого на внеочередном заседании 8 августа, по событиям в Кой-Таше будет создана государственная комиссия. Возможно, в нее войдут не только представители власти, но гражданские активисты. Комиссия должна дать оценку всем участникам инцидента и последующим массовым беспорядкам.

- Члены комиссии должны подчеркнуть умелые и мудрые действия спецназовцев, защитить сотрудников госохраны от необоснованных обвинений и дать объективную оценку действиям не только Алмазбека Атамбаева, но главам ГКНБ и МВД Орозбеку Опумбаеву, Кашкару Джунушалиеву. Нужно справедливо разобраться во всем, чтобы люди уже в будущем поумнели, - заключил Феликс Кулов.