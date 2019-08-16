Граждане КР вошли в пятерку наиболее многочисленных приезжих в РФ

За первое полугодие нынешнего года в Россию приехали 15 миллионов граждан различных государств, из них 2.4 миллиона – на работу. Об этом сообщили в Пограничной службе ФСБ, чьи данные приводит РБК (российский медиахолдинг, включающий одноименный телеканал, информационное агентство, газету и журнал).

Согласно этой информации, в данном случае учитывались все цели поездок - деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств. Из тех, кто прибывали в январе-июне 2019-го на работу, большинство составили граждане стран СНГ.

Лидерство здесь принадлежит Узбекистану, откуда работать в РФ приехали 918 тысяч человек. На втором месте Таджикистан - 523,9 тысяч, затем следуют Кыргызстан - 265 тысяч, Украина - 164,6 тысячи, Казахстан - 105,3 тысячи человек.

Масштабы притока трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья намного скромнее: из Китая прибыли 50,2 тысячи человек, из Германии -10,8 тысяч, из Турции 10,2 тысячи. Кроме того, в Россию на работу в этот период приехали 3,7 тысячи граждан США, 4,3 тысячи - Великобритании.

Как отмечается, миграционный прирост, то есть разница между числом прибывших и выбывших, по итогам 2018 года составил всего 124,9 тысячи человек. Он не смог компенсировать естественную убыль населения, из-за чего общая численность населения России в прошлом году сократилась впервые за десятилетие.

За январь-май 2019 года миграционный прирост составил уже 115,5 тысячи человек. Этот результат демографы назвали аномально высоким, но резкий рост притока мигрантов связан с их недоучетом в прошлом году, а не с повышением привлекательности России для иностранных граждан.