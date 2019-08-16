Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Граждане КР вошли в пятерку наиболее многочисленных приезжих в РФ

141  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За первое полугодие нынешнего года в Россию приехали 15 миллионов граждан различных государств, из них 2.4 миллиона – на работу. Об этом сообщили в Пограничной службе ФСБ, чьи данные приводит РБК (российский медиахолдинг, включающий одноименный телеканал, информационное агентство, газету и журнал).

Согласно этой информации, в данном случае учитывались все цели поездок - деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств. Из тех, кто прибывали в январе-июне 2019-го на работу, большинство составили граждане стран СНГ.

Лидерство здесь принадлежит Узбекистану, откуда работать в РФ приехали 918 тысяч человек. На втором месте Таджикистан - 523,9 тысяч, затем следуют Кыргызстан - 265 тысяч, Украина - 164,6 тысячи, Казахстан - 105,3 тысячи человек.

Масштабы притока трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья намного скромнее: из Китая прибыли 50,2 тысячи человек, из Германии -10,8 тысяч, из Турции 10,2 тысячи. Кроме того, в Россию на работу в этот период приехали 3,7 тысячи граждан США, 4,3 тысячи - Великобритании.

Как отмечается, миграционный прирост, то есть разница между числом прибывших и выбывших, по итогам 2018 года составил всего 124,9 тысячи человек. Он не смог компенсировать естественную убыль населения, из-за чего общая численность населения России в прошлом году сократилась впервые за десятилетие.

За январь-май 2019 года миграционный прирост составил уже 115,5 тысячи человек. Этот результат демографы назвали аномально высоким, но резкий рост притока мигрантов связан с их недоучетом в прошлом году, а не с повышением привлекательности России для иностранных граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380840
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  